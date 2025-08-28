Universitario solicitó sanciones para 4 integrantes de Alianza Lima tras clásico: "Correspondía..."

Luego de varios días de haber vivido el clásico entre Universitario vs Alianza Lima, la delegación crema ha impactado a aficionados con una solicitud a la Comisión de Disciplina de la Federación Peruana de Fútbol contra los blanquiazules. Y es que se pidió medidas contra cuatro integrantes que generaron polémica con sus actitudes en el Estadio Monumental.

Universitario ha pedido sanciones para Alianza Lima

Según pudo informar el periodista de L1 MAX, Gustavo Peralta, el conjunto de la 'U' ha hecho formal el pedido de sanciones contra Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, Tito Ordóñez y Giacomo Scerpella. Se espera que la Comisión Disciplinaria de la FPF tenga una respuesta cuanto antes, sabiendo que esperarán un descargo de la delegación blanquiazul.

"Ante la Comisión de Disciplina de la FPF, Universitario ha pedido sanciones para Carlos Zambrano, Pablo Ceppelini, Tito Ordóñez y Giacomo Scerpella. Pensaron que uno era Franco Navarro Junior, pero corrigieron. La 'U' en sus argumentos señala casos que se han dado en la Liga 1 y señalan que la Comisión debe actuar de la misma manera como con ellos", informó Gustavo Peralta.

En una instancia, se creyó que una de las personas que tuvo malos gestos contra los hinchas de Universitario era Franco Navarro Mandayo, pero luego el equipo crema reconoció su error y modificó el nombre en la solicitud por el del Jefe de Psicología en Alianza Lima, Giacomo Spercella.

Alianza Lima dará su descargo

Desde Alianza Lima, se conoce de la solicitud de Universitario contra los cuatro integrantes blanquiazules ante la Comisión Disciplinaria de la FPF. El cuadro de La Victoria aguardará el documento formal para emitir una respuesta y evitar drásticas medidas contra su personal.

"Imaginan e intuyen que va a llegar en cualquier momento. Van a ver qué dicen y tendrán su plazo para responder", informa Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX.