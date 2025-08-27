Reconocido abogado advierte por caso entre Hernán Barcos y Jean Ferrari: "Está en juego la..."

El clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes en el Estadio Monumental dejó mucha tensión en la Liga 1, sobre todo por el altercado que tuvieron Hernán Barcos y Álex Valera. A tal punto que el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, sorprendió enviándole un duro comentario al 'Pirata', por lo que el abogado Marcelo Bee Sellares se pronunció mediante sus redes sociales.

Como sabemos, el delantero blanquiazul aparentemente le dijo "muerto" al atacante merengue en respuesta a un comentario previo, esto en plena calentura por el partido, y esto en referencia a que el jugador de la 'U' no aceptó en su momento el llamado de la selección peruana por "motivos personales". Ante ello, y pese a que ya no es administrador de los cremas, Jean Ferrari tuvo duras palabras contra el argentino y generó aún más polémica a nivel nacional.

Por ello, Marcelo Bee Sellares hizo brindó su opinión respecto a la tensa situación entre el futbolista de Alianza Lima y el exdirectivo de Universitario. "En el caso Ferrari–Barcos, más allá de lo deportivo, está en juego la responsabilidad legal e institucional en el discurso público. El derecho deportivo exige respeto, no discriminación y fair play. El desafío: resolver tensiones sin vulnerar normas disciplinarias ni éticas", indicó mediante su cuenta oficial de 'X'.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre Hernán Barcos?

Tras la discusión entre Hernán Barcos y Valera, Jean Ferrari aseguró que el 'Pirata' se confundió y de muy mala manera, ya que el atacante de del conjunto merengue mantuvo la calma en todo momento y nunca brindó alguna declaración sobre su rival en el terreno de juego. Incluso señaló que todo podría solucionarse mediante una cordial llamada telefónica.

"Espero que Hernán corrija esta situación, porque es un equivocación de él y sobre todo por el respeto a los futbolistas peruanos en general. Nosotros como selección hacemos un llamado a Hernán, que es una persona a quien yo respeto, pero creo que en esta oportunidad se equivoca", sentenció el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol.

Fernando Cabada apuntó contra Jean Ferrari

El gerente general de Alianza Lima señaló que el tema debió haber quedado entre Hernán Barcos y Álex Valera, y que Jean Ferrari no debería estar opinando, sobre todo porque nos referimos a un dirigente de la FPF. Incluso, Fernando Cabada usó las mismas palabras que el exfutbolista y aseguró que se equivoca de muy mala manera.

"Tiene cuatro razones específicas. La primera, Hernán es un caballero, es un jugador reconocido como tal dentro y fuera de la cancha en cualquier club que haya estado. Segundo error del señor Ferrari: Hernán Barcos es peruano, tiene un DNI tan válido como el de Ferrari o como el del Papa, que además es aliancista. Tiene DNI, canta el himno nacional, es un jugador peruano y está inscrito en la FPF. Sin importar su país de origen, todos merecen el mismo respeto", agregó el blanquiazul.