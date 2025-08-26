- Hoy:
Club campeón de la Liga 1 sorprende al reforzarse con figura que se lució en la Blanquirroja
¡Sorpresa! En pleno Torneo Clausura 2025, histórico club de la Liga 1 contará esta temporada con una figura que se lució en la selección peruana.
El Torneo Clausura 2025 continúa con interesantes partidos, tanto en la parte superior como en los últimos lugares de la tabla de posiciones. En medio del desarrollo del campeonato, un club llamó la atención de los hinchas con algunos cambios en el plantel tras jugarse 7 fechas de esta segunda parte de temporada.
Cabe señalar que los diversos equipos son conscientes que para lograr buenos resultados necesita de importantes elementos en sus filas, por ello, se conoció que una figura que lució su fútbol en la selección peruana llegará a esta institución a sumarse para lograr los objetivos trazados.
Club campeón de la Liga 1 se refuerza con importante elemento
“Información de Sport Boys: Se buscaba que Guillermo Vázquez siga como DT principal, pero no tiene la licencia pro y, ante esto, la administración del cuadro rosado decidió que Juan Carlos ‘Pato’ Cabanillas sea el nuevo DT por lo que resta del Clausura. “Memo” se queda como asistente y el nuevo preparador físico es Diego Martínez que tiene experiencia en el fútbol peruano. Además, en los próximos días Sport Boys sumará a un asistente técnico extranjero”, indicó el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X.
El elenco chalaco, campeón de la Primera División tiempo atrás, busca revertir la situación con el “Pato” Cabanillas, exjugador emblemático de la institución y exfutbolista que fue parte de la Blanquirroja, con quien espera cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura donde marcha en los últimos lugares de la tabla de posiciones.Juan Carlos ‘Pato’ Cabanillas tomará las riendas de Sport Boys
Esto se da tras la salida del colombiano Arturo Reyes, quien dejó Sport Boys por malos resultados, generando la impaciencia de los hinchas rosados que esperan que el club pueda salir de este complicado momento.
Sport Boys hizo importante anuncio sobre su nuevo DT
“Informamos a los medios de comunicación sobre la conferencia de presentación del nuevo Comando Técnico que llevaremos a cabo este miércoles 27/08”, indicaron en redes sociales.El club rosado compartió comunicado en sus redes sociales | Foto: Sport Boys
