¡Oficial! Alianza impacta tras revelar el verdadero estado de salud de futbolista: "Ligamento..."
En pleno Torneo Clausura 2025, Alianza Lima emitió un parte médico donde detalla la gravedad de la lesión de una figura y sorprendieron a los hinchas.
Alianza Lima tiene el objetivo de luchar por el título nacional en todas sus categorías deportivas. En la Liga Femenina 2025, el cuadro blanquiazul apunta al bicampeonato, tal es así que, el equipo viene atravesando un buen momento en el Torneo Clausura. No obstante, una noticia impactó en la hinchada sobre la gravedad de la lesión de una futbolista.
Alianza Lima anunció el verdadero estado de salud de futbolista
Nos referimos a Grecia Robles. Mediante sus redes sociales, la institución victoriana anunció que la deportista sigue en tratamiento médico luego de haber sufrido una lesión a los ligamentos de la rodilla izquierda. Bajo esa premisa, también señalaron que, poco a poco se reintegrará a los trabajos con el resto del plantel.Grecia Robles viene siendo baja en Alianza Lima/Foto: Instagram
"Post operada de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha. Continúa en proceso de fortalecimiento. Inicio de trabajo en campo de manera gradual", precisó Alianza Lima Femenino en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter.Alianza Lima Femenino detalló la lesión de su futbolista
Es válido recordar que, a poco de su debut en el Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina, el club había informado que presentaban hasta seis sensibles bajas, dentro de las que se encontraban Aldana Rodríguez, Allison Azabache, Tifani Molina, Sandy Dorador, Adriana Lúcar y Grecia Robles.
Por lo pronto, Azabache, Molina, Dorador, y Lúcar se han reintegrado a los entrenamientos bajo las órdenes del técnico José Letelier en pleno Clausura 2025, y el comando técnico está a la espera que Robles se vuelva a sumar al grupo.
¿Quién es Grecia Robles?
Grecia Robles tiene 17 años y juega en la posición de defensa central. Perteneció a las canteras de Alianza Lima Femenino, y tras destacar en el plano local, fue promovida al primer equipo en febrero de 2024.
