¡No es Aquino! Alianza luce a exfutbolista de Cristal en pleno Clausura e ilusiona a hinchas

Se termina agosto y el fútbol peruano sigue generando reacciones en los hinchas, quienes alientan a sus respectivos equipos en el objetivo de lograr el título nacional, uno de ellos es Alianza Lima. Tanto en el fútbol masculino como en la Liga Femenina, esperan lograr el título en esta temporada.

Los clubes son conscientes que para lograr las metas necesitan de importantes futbolistas en el terreno de juego. En ese contexto, el conjunto blanquiazul se encuentra concentrado en sus próximos retos, tal como pudo verse en sus recientes publicaciones vía redes sociales.

Alianza Lima es candidato para lograr el título nacional

Hinchas de Alianza Lima se ilusionan con el título de esta temporada

Al igual que las demás temporadas, Alianza Lima busca conquistar el título, tanto en la Liga 1 como en el fútbol femenino. Precisamente, en sus reciente post vía Instagram, mostró algunas fotografías del entrenamiento del plantel que este miércoles 27 de agosto afronta un nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina.

En una de las imágenes aparece la guardameta Mafer Dávila, exarquera que formó parte de las filas de Sporting Cristal hasta hace algunos años. Al igual que ella, aparecen otras figuras del cuadro blanquiazul formando parte del entrenamiento respectivo en la previa de su próximo partido.

La publicación de Alianza Lima Femenina en su cuenta de Instagram