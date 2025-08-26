- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
¡No es Aquino! Alianza luce a exfutbolista de Cristal en pleno Clausura e ilusiona a hinchas
Alianza Lima está enfocado en lograr el título del Torneo Clausura y se alista para su próximo reto. El club mostró imágenes durante el entrenamiento.
Se termina agosto y el fútbol peruano sigue generando reacciones en los hinchas, quienes alientan a sus respectivos equipos en el objetivo de lograr el título nacional, uno de ellos es Alianza Lima. Tanto en el fútbol masculino como en la Liga Femenina, esperan lograr el título en esta temporada.
PUEDES VER: Club campeón de la Liga 1 sorprende al reforzarse con figura que se lució en la Blanquirroja
Los clubes son conscientes que para lograr las metas necesitan de importantes futbolistas en el terreno de juego. En ese contexto, el conjunto blanquiazul se encuentra concentrado en sus próximos retos, tal como pudo verse en sus recientes publicaciones vía redes sociales.
Alianza Lima es candidato para lograr el título nacionalHinchas de Alianza Lima se ilusionan con el título de esta temporada
Al igual que las demás temporadas, Alianza Lima busca conquistar el título, tanto en la Liga 1 como en el fútbol femenino. Precisamente, en sus reciente post vía Instagram, mostró algunas fotografías del entrenamiento del plantel que este miércoles 27 de agosto afronta un nueva fecha del Torneo Clausura de la Liga Femenina.
En una de las imágenes aparece la guardameta Mafer Dávila, exarquera que formó parte de las filas de Sporting Cristal hasta hace algunos años. Al igual que ella, aparecen otras figuras del cuadro blanquiazul formando parte del entrenamiento respectivo en la previa de su próximo partido.La publicación de Alianza Lima Femenina en su cuenta de Instagram
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90