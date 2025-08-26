Conmebol hace delirar a los hinchas de Alianza Lima con anuncio: "Para meterse en..."

Tras los actos delictivos ocurridos en el Estadio Libertadores de América, Alianza Lima sigue a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, mismo que supuestamente saldrá entre la U de Chile e Independiente. En esa línea, con la posibilidad de que los blanquiazules accedan directamente a semifinales, la Conmebol brindó un firme mensaje dirigido a los íntimos.

Mediante su cuenta oficial de 'X', los íntimos se vieron sorprendidos con una publicación del torneo continental en la que resaltó su clasificación tras eliminar a la Universidad Católica por un marcador global de 4-1. "A todo ritmo en Alianza Lima para meterse en cuartos de la Conmebol Sudamericana", se lee en el post junto al video que te dejaremos a continuación.

Como ves, la Copa Sudamericana resaltó el gol de Kevin Quevedo que sentenció la llave en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, lo que generó emoción por parte de los hinchas blanquiazules en las redes sociales. Recordemos que esta temporada ha sido diferente a nivel continental para los de Matute debido a que obtuvieron grandes triunfos también en la Copa Libertadores.

Alianza Lima tiene fecha para jugar los cuartos de final

Pese a que la Conmebol todavía no define si los íntimos chocarán con la U de Chile o Independiente, pero de momento ha comunicado los horarios de los cuartos de final para todas las llaves del campeonato. En esta se ve que Alianza Lima aún no tiene oponente, pero si las fechas de los partidos de ida y vuelta e incluso los horarios confirmados para cada compromiso.

Si se confirma que los blanquiazules tendrán rival, el duelo de ida se jugará en Matute el jueves 18 de septiembre a las 19.30 horas de Perú, mientras que el de vuelta será el 25 del mismo mes (también a las 19.30 horas de Perú) y todavía no se conoce si será en Santiago de Chile o en la Avellaneda de Argentina.