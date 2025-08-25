Rebagliati anticipa posible fallo de la Conmebol para Independiente y U de Chile: "Están..."

Hay expectativas por la decisión que tomará Conmebol con la U de Chile e Independiente. Como se sabe, el partido fue cancelado por actos de violencia en las tribunas del Estadio Libertadores de América entre hinchas de ambos equipos.

En la última edición del programa D&T, Diego Rebagliati dio detalles de la posible decisión que tomará la Conmebol en este caso. El comentarista deportivo indicó que el duelo se podría reanudar, pero a puertas cerradas y en Paraguay.

"Me comentaron una buena sobre lo que se sabe del partido entre U. de Chile e Independiente. Ayer (domingo) me dieron un datito, pero esto es sin confirmar, pero lo comparto. La fuente era más o menos buena. Me dijeron que es probable que se termine de jugar el partido en Asunción a puertas cerradas", expresó Rebagliati.

Luego, Rebagliati puntualizó que desde la Conmebol estarían buscando que, en lo deportivo, el partido se resuelva dentro de una cancha de fútbol. El comunicador aseguró que esa idea es la que toma fuerza en las oficinas del máximo ente sudamericano.

"El problema deportivo se lo van a querer sacar de encima de esa manera. Quedaba casi todo el segundo tiempo. Lo más probable es que a puertas cerras en Asunción se termine de jugar el partido", indicó.

"Se define esa parte deportiva para ver quién pasa y luego se vienen las sanciones brutales para los dos equipos. Lo que me llegó es que lo que están hablando en Conmebol es que deportivamente se termine de jugar en Paraguay", agregó Rebagliati.

Alianza Lima se enfrentará al ganador de Independiente vs. U de Chile

A falta de la decisión que tomarán los Órganos Judiciales de la Conmebol en el caso de Independiente vs. U de Chile, el partido de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se realizará el 18 de septiembre en Perú. La vuelta será el 25 de septiembre.