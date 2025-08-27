¿Será rival de Alianza Lima? Independiente dio alcances de sus descargos a Conmebol

Alianza Lima aún no conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Independiente y U de Chile están enfrascados en un problema extrafutbolístico debido a la suspensión del duelo de vuelta a causa de los actos de violencia entre las hinchadas de ambos equipos. Ante ello, el club de Avellaneda sorprendió este miércoles al dar información más reciente sobre el tema.

El conjunto argentino anunció en las últimas horas que dieron sus alegatos ante la Conmebol sobre lo ocurrido en su estadio durante el segundo tiempo del encuentro jugado contra los 'Azules', en base a los datos que han podido recolectar tras los hechos y defendiendo los intereses de la institución.

"El Club Atlético Independiente ha presentado el descargo correspondiente ante la CONMEBOL, detallando los hechos ocurridos el pasado 20 de agosto durante el partido frente a Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado en nuestro Estadio LDA-REB", mencionó el 'Rojo de Avellaneda' en un breve comunicado en sus redes sociales.

Independiente informó que ha presentado sus alegatos a la Conmebol por los incidentes con hinchas de U de Chile. Foto: Independiente

El presidente de Independiente dará más detalles de los descargos del club

Asimismo, Independiente reveló que el presidente Néstor Grindetti transmitirá en vivo un comunicado en el que dará más detalles de los descargos que dio el club ante el organismo del fútbol sudamericano, con el objetivo de informar su postura antes de que se tome una decisión final sobre el caso.

"A las 12:30 horas (Argentina), el presidente del Club, Néstor Grindetti, transmitirá un comunicado en vivo describiendo los alcances de esta presentación y la defensa realizada en función de los intereses de nuestra Institución", agregó.

¿Qué ocurrió entre los hinchas de Independiente y U de Chile?

El pasado 20 de agosto, se jugaba la segunda parte del Independiente vs. U de Chile en Argentina, cuando el árbitro decidió para las acciones debido a los desmanes que estaban pasando en las tribunas del estadio entre los hinchas de ambos conjuntos. Se menciona que los fanáticos chilenos fueron los que comenzaron el pleito y eso generó la reacción de los aficionados del 'Rey de Copas', quienes fueron hacia ese sector para comenzar la trifulca.

Hinchas de Independiente y U de Chile estuvieron enfrascados en actos de violencia en las tribunas del Estadio Libertadores de América. Foto: Composición GLR

¿Cuándo se dará a conocer el fallo de la Conmebol?

De acuerdo a información llegada de prensa internacional, la Conmebol ya escuchó los descargos de Independiente y U de Chile, por lo que recién emitiría un juicio a más tardar la próxima semana, momento en que se sabrá cual de los dos clubes será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.