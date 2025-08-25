¡Atención, Alianza! Conmebol toma polémica decisión para los cuartos de final de Sudamericana

Alianza Lima consiguió clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras vencer a Universidad Católica de Ecuador por 4-1 en el global. Los blanquiazules buscan seguir haciendo historia, aunque aún esperan conocer a su rival que saldrá entre Independiente y U de Chile. Ahora, la Conmebol sorprendió con el anuncio de una controvertida medida que afectará esta instancia del torneo.

¿Qué decisión tomó Conmebol para los cuartos de final?

Mediante su sitio web, la Conmebol sorprendió a los hinchas al anunciar que, por primera vez en la historia de la Copa Sudamericana, los árbitros comunicarán en vivo las decisiones que tomen tras la revisión de una jugada en el VAR.

"Tras haberse utilizado con éxito en la final de la Conmebol Recopa 2024, la herramienta del Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR) será implementada por primera vez a partir de los Cuartos de Final de la CONMEBOL Libertadores y la CONMEBOL Sudamericana", anunciaron en la primera parte de su comunicado.

Conmebol anunció cambios en el arbitraje para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Además, la Conmebol indicó que esta medida busca mejorar la transparencia en cada decisión arbitral. "Una medida que busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación. Aprobado por la IFAB y la FIFA, este procedimiento representa un nuevo hito para el arbitraje del continente", añadieron.

¿Cómo afecta esta medida a Alianza Lima?

Alianza Lima será el primer equipo del fútbol peruano que viva esta nueva experiencia en el arbitraje. El cuadro 'íntimo' lo pondrán aprueba el próximo 18 de septiembre en su Estadio de Matute, por el partido de ida de los cuartos de final, con rival aún por confirmar.

Alianza Lima logró clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Esta medida represente un avance importante en el fútbol sudamericano, ya que promete acabar con la polémica que se ha originado en los últimos meses por los cobros que se originan desde el VAR.

¿Quién será el rival de Alianza Lima en los cuartos de final?

Por ahora, Alianza Lima sigue a la espera de conocer a su rival en los cuartos de final. Inicialmente, debía enfrentar al ganador de la llave entre Independiente y Universidad de Chile; sin embargo, ese encuentro fue suspendido debido a violentos incidentes en las tribunas.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito espera la resolución final de la Conmebol para saber a quién se enfrentará. Incluso, circulan rumores que indican que podrían avanzar directamente a las semifinales si Independiente y Universidad de Chile son expulsados del torneo. Lo único seguro, por el momento. es que la Conmebol continúa investigando los hechos.