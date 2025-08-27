Mr. Peet reveló la medida de Conmebol para el Independiente vs U de Chile: "Puertas cerradas..."

Solo es cuestión de días, u horas, para conocer el fallo definitivo de la Conmebol por el caso de U de Chile e Independiente por la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana. De este duelo saldrá el rival para Alianza Lima en cuartos, por lo que Mr. Peet ha dado de qué hablar al revelar la firme medida que estaría tomando la entidad deportivo del continente.

Durante su programa en vivo "Madrugol", el periodista Peter Arévalo fue claro con respecto a una información que le llegó desde Asunción, ciudad donde se encuentra la sede de la Conmebol y que está en el foco del continente por la medida que tomarán contra U de Chile e Independiente de Avellaneda.

Independiente vs U de Chile jugarían a puertas cerradas

Según lo manifestado en el entorno de Mr. Peet, la Conmebol tomaría como posibilidad que el duelo entre Independiente vs U de Chile se culmine a puertas cerradas en la capital paraguaya. Luego de este compromiso, el cual iba 2-1 en el global a favor de los chilenos, se definirá el rival de Alianza Lima.

Posterior a ello, ambos clubes serían duramente sancionados, en el que una de las tajantes medidas sería el cierre del estadio para el equipo que avance a cuartos de final y reciba a Alianza Lima en este certamen de la Copa Sudamericana 2025.

"Surge esta posibilidad, es un rumor. Es lo que me comentaron desde Asunción. Vamos a tratar de tener la versión de los tres lados en lo que se habla de esta definición. Se acerca la hora cero y aparentemente podrían jugar a puertas cerradas en Asunción. Vamos a esperar lo que sucede con Independiente y la U de Chile", informó Mr. Peet.

Noticia en desarrollo...