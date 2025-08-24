Mr. Peet reveló posible sanción de Conmebol contra Independiente y U de Chile: "Muy fuerte"

El partido entre Independiente vs U de Chile fue uno de los más comentados de la semana tras los lamentables hechos de violencia que obligaron a suspender el encuentro por Copa Sudamericana. Ante ello, la Conmebol analiza lo ocurrido para determinar el futuro de ambos clubes en el torneo, una decisión que impactará directamente en Alianza Lima, que sigue a la espera de conocer a su próximo rival.

En este contexto, durante la última emisión del programa deportivo 'A Presión', el periodista deportivo Peter Arévalo sorprendió a más de uno al revelar cuál podría ser la sanción que impondría la Conmebol tras lo sucedido.

Según contó el comentarista de L1 MAX, entabló un diálogo con su colega argentino Claudio Coronel, quien le habría indicado que el ente sudamericano evalúa la posibilidad de que ambos equipos queden descalificados.

"Hablé con Claudio Coronel y me contó que hay un rumor muy fuerte en Paraguay, más aún teniendo en cuenta la campaña de Conmebol, FIFA y UEFA contra la violencia y el racismo. Es más, me dijo que si a Ceppelini le pusieron cuatro meses por decir 'anda pa' allá boliviano', y a Colo Colo le cerraron la cancha por cuatro fechas; me dijeron que, aparentemente, estas medidas no están siendo efectivas. Bueno, el rumor en Asunción es que podrían ser descalificados los dos", reveló el comunicador.

Mr. Peet reveló presiones contra la Conmebol

No obstante, el popular Mr. Peet reveló que tanto la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ejercen una fuerte presión al ente sudamericano, con el objetivo de que esta decisión pueda modificarse y la resolución final sea distinta.

"También me dijo que hay un 'lobby de pu***', entre la AFA y la CBF, donde la Confederación Brasileña se había manifestado pidiendo la descalificación. Son rumores muy fuertes, pero lo real es que la Conmebol ha abierto un expediente. Entre 7 a 10 días se dará el fallo. ¿Qué juega a favor de Conmebol? Que hay fecha de Eliminatorias", añadió.

Alianza Lima descartó exigir la descalificación de ambos clubes

Tras lo sucedido, el administrador de Alianza Lima, Fernando Cabada brindó una entrevista a Radio Ovación, donde reveló que no tomarán una postura en este asunto y esperarán el veredicto final de la Conmebol.

"A nosotros no nos corresponde pedir nada. Conmebol tomará una decisión y nosotros estamos a la espera de lo que decidan. Lo único que podemos opinar es que es una desgracia y rechazamos la violencia", manifestó el directivo.