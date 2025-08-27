¿Universitario dará el batacazo con el fichaje de Facundo Callejo, figura de Cusco FC para 2026?

Cusco FC viene siendo uno de los clubes protagonistas de la Liga 1. El equipo de Miguel Rondelli marcha dentro de los primeros lugares del Torneo Clausura 2025, siendo principal rival de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en la lucha por el título nacional. En medio de este escenario, el nombre del delantero Facundo Callejo fue vinculado a la escuadra merengue. ¿Llegará a Ate el 2026?

No cabe duda que actualmente, el atacante argentino es figura en los 'Guerreros Dorados', donde cuenta con 18 anotaciones a lo largo de la temporada. Sin embargo, en la reciente edición del programa 'Hablemos de Max', el periodista Gustavo Peralta fue consultado sobre si el ex Temperley reforzaría al conjunto estudiantil para la siguiente campaña y dio una tajante respuesta.

Facundo Callejo es goleador de la Liga 1 2025/Foto: X

En primer lugar no descartó ni confirmó algún tipo de negociación de cara al 2026, pero sí señaló que, hoy en día el cuadro cusqueño y Universitario no tienen una grata relación institucional, luego que finalmente se frustrara el fichaje del delantero de la selección peruana, Luis Ramos a tienda crema.

"La relación entre Universitario y Cusco FC no es la mejor a partir de los de Ramos, y además Callejo renovó, y me parece que está un poco alta la cláusula. Vamos a ver", sostuvo.

Facundo Callejo renovó contrato con Cusco FC hasta 2027

A raíz de sus destacadas actuaciones en el plano local, la dirigencia de Cusco FC anunció oficialmente que el futbolista argentino Facundo Callejo extendió su vínculo contractual con el club hasta mediados de la temporada 2027. De esta manera, el elenco cusqueño se aseguró con uno de sus máximos artilleros en ataque de cara a las próximas campañas.

Cusco FC confirmó la renovación de Facundo Callejo en julio del presente año

Facundo Callejo y su presente con Cusco FC este 2025

El '9' de Cusco FC, registra en la actualidad un total de 23 partidos oficiales con el plantel en la Liga 1 2025 y la Copa Sudamericana. Así también, 18 goles, 2 asistencias y un aproximado de 1621 minutos, los cuales dan cuenta de la trascendencia del argentino en el esquema del técnico Miguel Rondelli.