0

'Puma' Carranza casi se va a las manos con 'Chevaristo' tras tenso debate en vivo: "Te voy a pegar"

En medio de un fuerte cruce de palabras, José Luis 'Puma' Carranza se paró de su asiento y casi va a las manos contra 'Chevaristo' en tenso programa en vivo.

Diego Medina
'Puma' Carranza protagonizó tenso cruce con 'Chevaristo'.
'Puma' Carranza protagonizó tenso cruce con 'Chevaristo'. | Foto: Trivu
COMPARTIR

Uno de las polémicas del clásico entre Universitario vs Alianza Lima fue el gol anulado a Alex Valera. En medio del análisis de esta jugada que fue definida por el VAR, el periodista 'Chevaristo' dejó fuertes comentarios en el panel que desataron la molestia del ídolo crema, José Luis 'Puma' Carranza.

Hernán Barcos tuvo fuerte reacción contra Alex Valera en el clásico.

PUEDES VER: Se filtró la frase de Alex Valera que desató la furia de Hernán Barcos:: "Deja de…"

Durante el programa "La Interna", uno de los puntos a tratar fue sobre el uso del VAR en el fútbol peruano, algo que para 'Chevaristo' no debe existir en nuestro balompié. Ante ello, el relator Elejalder Godos tildó de 'mamarrachos' los videos que explica a la audiencia, lo que generó una molestia hacia él.

Ante ello, en defensa salió José Luis 'Puma' Carranza, quien se paró de su asiento para encarar a 'Chevaristo' en pleno programa en vivo. Este momento tuvo que ser controlado por los conductores principales, pero poco pudieron hacer para evitar la molestia de ambos protagonistas.

'Puma' Carranza y 'Chevaristo' forzaron el cierre parcial del programa

Tras el fuerte cruce de palabras entre 'Puma' y 'Chevaristo', la producción del programa tuvo que silenciar los micrófonos y poner una imagen de apoyo hasta calmar a ambos protagonistas. Luego de varios minutos, se retomó la transmisión del programa sin la presencia de uno de los panelistas.

"¿Sabes qué? Tu eres un mamarracho trayendo polémicas mamarrachas. Ya le han dado su sobre, que se calme pues. Tu no vas a venir a insultar a mi tío. Baboso, te voy a pegar. Yo te voy a pegar afuera. ¿Quién te ha mandado a Ecuador?", fueron las palabras del ídolo crema.

(VIDEO: Trivu TV)

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Caso Brian Farioli: ¿Dónde terminó jugando el futbolista que no pasó exámenes en Alianza Lima?

  2. Se filtró la frase de Alex Valera que desató la furia de Hernán Barcos:: "Deja de..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano