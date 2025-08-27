- Hoy:
- Partidos de hoy
- Copenhague vs Basel
- Bolívar vs The Strongest
- Inter Miami vs Orlando City
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
'Puma' Carranza casi se va a las manos con 'Chevaristo' tras tenso debate en vivo: "Te voy a pegar"
En medio de un fuerte cruce de palabras, José Luis 'Puma' Carranza se paró de su asiento y casi va a las manos contra 'Chevaristo' en tenso programa en vivo.
Uno de las polémicas del clásico entre Universitario vs Alianza Lima fue el gol anulado a Alex Valera. En medio del análisis de esta jugada que fue definida por el VAR, el periodista 'Chevaristo' dejó fuertes comentarios en el panel que desataron la molestia del ídolo crema, José Luis 'Puma' Carranza.
Durante el programa "La Interna", uno de los puntos a tratar fue sobre el uso del VAR en el fútbol peruano, algo que para 'Chevaristo' no debe existir en nuestro balompié. Ante ello, el relator Elejalder Godos tildó de 'mamarrachos' los videos que explica a la audiencia, lo que generó una molestia hacia él.
Ante ello, en defensa salió José Luis 'Puma' Carranza, quien se paró de su asiento para encarar a 'Chevaristo' en pleno programa en vivo. Este momento tuvo que ser controlado por los conductores principales, pero poco pudieron hacer para evitar la molestia de ambos protagonistas.
'Puma' Carranza y 'Chevaristo' forzaron el cierre parcial del programa
Tras el fuerte cruce de palabras entre 'Puma' y 'Chevaristo', la producción del programa tuvo que silenciar los micrófonos y poner una imagen de apoyo hasta calmar a ambos protagonistas. Luego de varios minutos, se retomó la transmisión del programa sin la presencia de uno de los panelistas.
"¿Sabes qué? Tu eres un mamarracho trayendo polémicas mamarrachas. Ya le han dado su sobre, que se calme pues. Tu no vas a venir a insultar a mi tío. Baboso, te voy a pegar. Yo te voy a pegar afuera. ¿Quién te ha mandado a Ecuador?", fueron las palabras del ídolo crema.
(VIDEO: Trivu TV)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90