'Puma' Carranza casi se va a las manos con 'Chevaristo' tras tenso debate en vivo: "Te voy a pegar"

Uno de las polémicas del clásico entre Universitario vs Alianza Lima fue el gol anulado a Alex Valera. En medio del análisis de esta jugada que fue definida por el VAR, el periodista 'Chevaristo' dejó fuertes comentarios en el panel que desataron la molestia del ídolo crema, José Luis 'Puma' Carranza.

Durante el programa "La Interna", uno de los puntos a tratar fue sobre el uso del VAR en el fútbol peruano, algo que para 'Chevaristo' no debe existir en nuestro balompié. Ante ello, el relator Elejalder Godos tildó de 'mamarrachos' los videos que explica a la audiencia, lo que generó una molestia hacia él.

Ante ello, en defensa salió José Luis 'Puma' Carranza, quien se paró de su asiento para encarar a 'Chevaristo' en pleno programa en vivo. Este momento tuvo que ser controlado por los conductores principales, pero poco pudieron hacer para evitar la molestia de ambos protagonistas.

'Puma' Carranza y 'Chevaristo' forzaron el cierre parcial del programa

Tras el fuerte cruce de palabras entre 'Puma' y 'Chevaristo', la producción del programa tuvo que silenciar los micrófonos y poner una imagen de apoyo hasta calmar a ambos protagonistas. Luego de varios minutos, se retomó la transmisión del programa sin la presencia de uno de los panelistas.

"¿Sabes qué? Tu eres un mamarracho trayendo polémicas mamarrachas. Ya le han dado su sobre, que se calme pues. Tu no vas a venir a insultar a mi tío. Baboso, te voy a pegar. Yo te voy a pegar afuera. ¿Quién te ha mandado a Ecuador?", fueron las palabras del ídolo crema.

(VIDEO: Trivu TV)