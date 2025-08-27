- Hoy:
¡Confirmado! ExUniversitario es flamante refuerzo de Sport Boys para el Torneo Clausura 2025
Sport Boys quiere revertir el complicado momento deportivo que están atravesando, por ello, decidieron incorporar a exUniversitario a sus filas.
Sport Boys quiere revertir el complicado momento deportivo que están atravesando, por ello, decidieron cambiar a su comando técnico. Juan Carlos Cabanillas será el DT de los 'Rosados' para lo que resta el Torneo Clausura 2025.
Además, Gustavo Peralta informó en su cuenta de X que Lisandro Greppo se unirá al comando técnico de Sport Boys. Asumirá el cargo de asistente, una gran apuesta que realiza la 'Misilera'.Lisandro Greppo se suma al comando técnico de Sport Boys
El comunicador agregó que Sport Boys realizará una reestructuración en sus divisiones menores. Entienden que es momento de replantearse ciertos puntos para fortalecer su categoría inferiores.
Lisandro Greppo y su paso por Universitario
Lisandro Greppo llegó a Universitario para asumir el cargo de Jefatura de la Unidad Técnica de Menores. Sin embargo, en febrero de este año decidió dejar el cuadro crema tras dos años para trabajar en UTC.Lisandro Greppo fue jefe de la Unidad Técnica de Menores de Universitario
En el 2015, el estratega argentino tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano cuando llegó a Cienciano. Incluso, en el 2021 asumió la dirección interina del 'Papá'.
También fue asistente técnico de Teddy Cardama en Mannucci (en el 2016). Ahora, Lisandro se alista para afrontar este reto deportivo en el cuadro rosado.
