Caso Brian Farioli: ¿Dónde terminó jugando el futbolista que no pasó exámenes en Alianza Lima?

A inicios de temporada se informó sobre la llegada de Brian Farioli a Alianza Lima como uno de los principales refuerzos para la presente temporada, pero finalmente el volante no pasó los exámenes médicos y se marchó del club sin firmar contrato. A raíz de ello hubo todo un escándalo con el futbolista y su presentante asegurando una denuncia contra la institución de la Liga 1, pero finalmente los meses pasaron y ahora se encuentra jugando en un equipo totalmente insólito.

Como muchos recuerdan, el cuerpo médico de Matute aseguró que el mediocampista argentino se encontraba lesionado y por eso no se concretó su incorporación, lo que causó diversos comentarios. Sin embargo, semanas después volvió a suceder lo mismo con el extranjero, debido a que en su propio país tampoco pasó los exámenes con Aldosivi y se vio obligado a buscar otro destino.

Es así como poco después terminó fichando por el Club Atlético Estudiantes de la Primera Nacional, Segunda División de Argentina, donde estuvo medio año y jugó 11 partidos sin ni una sola anotación o asistencia. Debido a su rendimiento, el más conocido como Estudiantes de Caseros decidió buscarle otro equipo para mandarlo en condición de préstamo.

Brian Farioli tampoco pasó exámenes médicos en Aldosivi.

De esta forma, en el pasado mes de julio Brian Farioli fue cedido al CD Marathón de Honduras, donde hasta el momento ha jugado 6 encuentros y tampoco ha conseguido marcar gol ni asistir. Eso sí, el frustrado fichaje de Alianza Lima no la pasa tan mal debido a que su equipo marcha en la segunda casilla de la Liga Nacional de Fútbol.

¿Cuál es el valor de Brian Farioli?

Actualmente, Brian Farioli tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias y es uno de los precio más bajos de toda su carrera profesional, sobre todo si lo comparamos con los 700 mil euros que obtuvo en el 2023 cuando se encontraba jugando para Central Córdoba de Argentina.