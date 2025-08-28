Revelan que Alianza Lima tomará medida con Conmebol por el caso U de Chile e Independiente: "Sí va..."

Uno de los clubes que se encuentra expectante a estas alturas de la temporada es Alianza Lima. Como se sabe, el equipo de Néstor Gorosito logró su pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero vive una disyuntiva al no conocer a su rival de turno tras el incidente vivido entre las escuadras de Independiente y U de Chile en el Estadio Libertadores de América.

Según pudo informar el periodista Giancarlo Granda, Alianza Lima tomará como primera medida el silencio absoluto hasta que Conmebol defina al rival que tendrán en la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, en caso el tiempo se siga prolongando y no haya un fallo del ente continental, tomarán medida inmediata.

Alianza Lima enviará carta a Conmebol

Durante el programa "Al Ángulo", el popular 'Flaco' dejó en claro que Alianza Lima tiene pensado enviar una carta a la Conmebol para que aceleren con su medida y así iniciar con el tema logístico que requiere todo partido internacional con anticipación. Se sabe que hay informaciones sobre un pronunciamiento cercano del ente sudamericano, por lo que la delegación blanquiazul estará a la espera del mismo.

"Yo tengo información de Alianza respecto al reclamo con la Universidad de Chile. Alianza no reclamó, pero lo que sí va a hacer, en caso de que el tema se dilate, es enviar una carta a Conmebol pidiendo celeridad por un tema de logística", informó el periodista Giancarlo Granda.

¿Cuándo se pronunciará la Conmebol por el caso U de Chile e Independiente?

Según informaciones de Argentina, se espera que en esta semana se revele el fallo definitivo de la Conmebol para ver si ambos clubes quedarán descalificados de la Copa Sudamericana, o si se afrontarán los minutos restantes en otra ciudad para conocer al ganador de la llave.