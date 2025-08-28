ExSporting Cristal dejó el fútbol peruano para jugar en Europa: "Firmó por dos años"

El libro de pases de la Liga 1 está cerrado, por lo que ningún equipo podrá reforzarse para lo que resta del año. Sin embargo, se acaba de confirmar que un exjuagdor de Sporting Cristal dejó a histórico equipo del campeonato local para dar el sorpresivo salto al fútbol europeo y fichar por impensado equipo.

Nos referimos a Renato Espinosa. El delantero que vistió la camiseta del cuadro celeste y que este 2025 estaba jugando en Alianza Atlético de Sullana, sorprendió a todos al ser anunciado como flamante fichaje del Unirea 04 Slobozia, que actualmente disputa la Primera División de Rumania.

"¡Bienvenido Renato Espinosa Torres! El delantero de 27 años se une a nuestro equipo como jugador de contrato libre. ¡Nuestro club te da la bienvenida y buena suerte con la camiseta amarilla-azul!", fue el mensaje con el que recibieron los 'Auriazules' al ariete peruano.

Renato Espinosa fue anunciado como nuevo fichaje de Urinea 04 Slobozia de Rumanía. Foto: Unirea 04 Slobozia

Renato Espinosa fichó con Unirea 04 Slobozia por dos temporadas

De acuerdo a información del periodista Ernesto Macedo, el futbolista de 27 años estampó su rúbrica con Unirea 04 Slobozia por las próximas dos temporadas y ya está en tierras rumanas para comenzar a entrenar con sus nuevos compañeros.

"El delantero peruano Renato Espinosa es nuevo jugador de Unirea 04 Slobozia, primera división de Rumania. Firmó por 2 años. Ya se encuentra en el exterior", señaló el citado comunicador en sus redes sociales.

Renato Espinosa tuvo un paso olvidado por Sporting Cristal

El atacante nacido en Lima fue formado en Universidad San Martín, pero en setiembre de 2017 dio su primer gran paso al llegar a Sporting Cristal, donde tuvo contrato por dos años y medio, aunque sin tener continuidad ya que solo jugó 14 minutos en dos partidos en 2018 y fue cedido a otros clubes del torneo local.

Renato Espinosa disputó pocos partidos con camiseta de Sporting Cristal. Foto: Líbero

Renato Espinosa: números con Alianza Atlético este 2025

La temporada 2025 de Renato Espinosa no ha sido muy llamativa con Alianza Atlético, jugando un total de 675 minutos en 16 encuentros por Liga 1, en los que solo ha podido anotar dos goles, más precisamente a Binacional en el Apertura y a UTC en el Clausura hace dos semanas.

Renato Espinosa no era titular, pero tenía continuidad en Alianza Atlético este 2025. Foto: Liga 1

Renato Espinosa: equipos en su carrera