El jugador que se iría de Universitario tras finalizar el Clausura 2025: "No sigue"

Si bien el presente de Universitario es bueno, sus hinchas son exigentes. Consideran que el club necesita dar un salto de calidad en la conformación del plantel, por ello, es importante contratar a jugadores de gran nivel internacional.

En PBO Campeonísimo, Gustavo Peralta indicó que Diego Churín no seguirá en Universitario tras finalizar la temporada 2025. El delantero de 35 años no cumplió con las expectativas de los hinchas.

"Churín termina contrato en diciembre. No sigue", expresó Gustavo Peralta en el PBO Campeonísimo (programa que se emitió el jueves 21 de agosto).

Como se sabe, para el Torneo Clausura, varios hinchas de Universitario exigieron la salida de Diego Churín y utilizar el cupo del extranjero para el campeonato. Sin embargo, Fossati decidió respaldar al delantero.

"Él entrena todos los días con un profesionalismo enorme y estoy seguro de que nos va a dar una muy buena mano, independientemente que traigamos más gente", expresó el DT de Universitario de Deportes en junio.

Los números de Diego Churín en Universitario

Diego Churín disputó en total 23 partidos en Universitario. Anotó en total 4 goles en 727 minutos en la cancha. El delantero estuvo presente en los tres campeonatos que disputó la 'U': Apertura, Clausura y Copa Libertadores.

¿Cuántos vale Diego Churín?

Diego Churín es un reconocido atacante a nivel continental. El argentino militó en equipos como Gremio, Atlético GO, Cerro Porteño, Independiente, Unión Española, etc. Según Transfermarkt, el valor del delantero es de 150 mil euros.