Mauro Cantoro destapó a los verdaderos culpables de que su hijo no se consolide en Universitario

Mauro Cantoro utilizó su espacio en Denganche para expresar una opinión contundente y revelar la verdadera razón por la cual su hijo, Tiago Cantoro, no logró consolidarse en Universitario de Deportes, a pesar de haber debutado en la Liga 1.

Cantoro, campeón y figura con Universitario en los años 1998 y 1999, fue directo al mencionar que su hijo Tiago fue atacado por los hinchas y la idiosincrasia peruana al no poder realizar lo que en su momento él hizo en la escuadra merengue.

Video: DENGANCHE

"No salgo en defensa de nadie, mucho menos de Tiago. Creo que digo las cosas como son, después se fue y nada. En Argentina hay un montón de hijos de futbolistas que les puede costar un poco más que a otros, pero aquí hacen un hincapié mucho más fuerte. No tienen la culpa, pero en Perú focalizan mucho en eso", afirmó de forma tajante.

Luego, hizo mención a diversos futbolistas juveniles que son hijos de históricos jugadores del fútbol peruano, pero por ataques del mismo hincha peruano, no pudieron consolidarse en el primer equipo donde sus padres hicieron historia.

"Acá cometió un error en Perú, que ser el hijo de (tal jugador) te focalizan y te liquidan. Al hijo de Olivares le cuesta, al hijo del Chorri, el hijo de Jayo dejó de jugar, Tiago le cuesta (su hijo). A Zubzuck en su mejor momento se fue de la 'U'", dijo contundente.

Tiago Cantoro en Universitario

Tiago Cantoro estuvo en Universitario de Deportes durante las temporadas 2021 y 2022, donde logró su ansiado debut, siendo protagonista en dos de los 9 posibles duelos y anotando dos goles. Sus víctimas, cuando vestía la camiseta crema, fueron San Martín y Sport Boys, siendo vital en este último.

Tiago Cantoro en la actualidad

En la actualidad (2025), Cantoro hijo se encuentra jugando en Juan Pablo II, donde no ha venido destacando y solo ha disputado 6 de los 18 partidos posibles, sin haber anotado ningún gol a favor.