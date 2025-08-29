¡Desde Colombia! Universitario luce a su flamante refuerzo para ganar el Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes inició el 2025 enfocado en conquistar todos los títulos, tanto en el primer equipo, Liga Femenina y demás categorías, por ello, priorizó el mercado de pases conscientes que para lograr los objetivos se necesita de importantes elementos en el terreno de juego.

De esta manera, los hinchas cremas se ilusionan con quedarse con el campeonato tras el inicio del Torneo Clausura donde no tiene margen de error si quieren cerrar de la mejor manera la campaña. En ese contexto, y en medio del desarrollo de la competencia, una figura colombiana captó la atención.

Universitario firme candidato a ganar el título del Torneo Clausura

Cabe señalar que Universitario se enfoca en ser protagonista de todas las competencias que participan como la Liga Femenina, donde se mantiene por el camino del triunfo en esta segunda parte de temporada. Precisamente, el club merengue llamó la atención de los seguidores y usuarios en general con una publicación que hizo en el que lució a su figura colombiana.

Se trata de la delantera colombiana Karen Páez, quien llegó a inicios de año a la ‘U’ para ser una de las protagonistas del campeonato. De acuerdo a las recientes publicaciones de Universitario, la futbolista que se unió al plantel meses atrás, aparece en los entrenamientos desde el estadio ‘Lolo’ Fernández donde se viene preparando para sus próximos partidos por el Torneo Clausura Femenino.

Aunque su publicación solo se trata de un día de trabajos en la ‘U’, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de los aficionados que siguen de cerca al equipo con las últimas noticias.

Karen Páez junto a Alondra Vílchez en reciente publicación de Universitario