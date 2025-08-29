0

¡Atención, merengues! Estos son los jugadores de Universitario que terminan contrato este 2025

Si bien en Universitario se concentran en ganar el Clausura para alcanzar el 'tri', la afición se preocupa por el futuro del plantel y los elementos que terminan vínculo este 2025.

Universitario y los jugadores que terminan contrato este 2025.

En los últimos días trascendió que Diego Churín sería uno de los jugadores que dejaría Universitario al finalizar la temporada. El delantero argentino no logró consolidarse en el equipo, ni convencer a la afición con un rendimiento que lo colocara por encima de los demás atacantes del plantel.

No obstante, la posible salida de Churín no sería la única en agenda. En el club de Ate se evaluará al final de la temporada una reestructuración para el futuro de la institución, ya que varios futbolistas culminan contrato este año, incluyendo a todos los arqueros del primer equipo.

De acuerdo con la información de Transfermarkt, son hasta 11 jugadores los que terminarán vínculo en diciembre del 2025 y dependerá de la administración de Universitario —así como del comando técnico— si hay extensión del acuerdo o finalización de este.

Jugadores de Universitario que terminan contrato este 2025

Arqueros:

  • Miguel Vargas (29 años,chileno-peruano)
  • Sebastián Britos (37 años, uruguayo)
  • Jhefferson Rodríguez (19 años, peruano)
  • Aamet Calderón (27 años, peruano).

Mediocampista:

  • Martín Pérez Guedes (33 años, argentino-peruano)
  • Horacio Calcaterra (36 años, peruano-argentino)
  • Jairo Vélez (30 años, ecuatoriano-peruano) - préstamo de UCV.

Delanteros:

  • Gabriel Costa (35 años, peruano-uruguayo)
  • Diego Churín (35 años, argentino)
  • José Rivera (28 años, peruano).

Todo dependerá de cómo termine el año y los resultados que tengan los dirigidos por Jorge Fossati, lo cierto es que, al final de cada temporada hay evaluaciones intensas en cada club y la consigna de Universitario es alcanzar su ansiado 'tri'.

Los ‘merengues’ saben que no solo dependen de sus propios resultados, sino también de lo que hagan sus rivales directos. y la definición del campeón podría quedar reservada para el tramo final del año.

Partidos que jugará Universitario en el Torneo Clausura 2025

Clausura 2025 Universitario
Fecha 8Melgar (V)
Fecha 9Descansa (tocaba Binacional)
Fecha 10UTC (V)
Fecha 11Cusco FC (L)
Fecha 12Alianza Atlético (V)
Fecha 13Juan Pablo II (L)
Fecha 14Sporting Cristal (V)
Fecha 15Ayacucho FC (L)
Fecha 16ADT (V)
Fecha 17Descansa
Fecha 18Garcilaso (L)
Fecha 19Los Chankas (V)

