Universitario consigue tres puntos para impacto de hinchas y así se ubica en la tabla de posiciones

Universitario de Deportes sigue firme en su afán de luchar por el título de la temporada y esta vez consigue tres puntos fundamentales para mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Los cremas no decepcionan a sus hinchas y esperan su apoyo incondicional jornada a jornada.

Si bien aficionados están pendientes de lo que hace el equipo de Jorge Fossati en la Liga 1, una de las categorías que no es ajena a los fieles hinchas cremas es el equipo de futsal. El cuadro 'merengue' no baja los brazos en esta campaña 2025 y saca tres puntos fundamentales ante un cuadro duro como la Universidad San Marcos.

El pasado sábado 30 de agosto, Universitario venció 3-1 a San Marcos en un duelo reñido de principio a fin. La jerarquía de los cremas fue clave para quedarse con los tres puntos y así no perderle los pasos al actual líder que es Panta Walon. Se sabe que aún hay partidos por disputarse, pero la 'U' no se decae en la clasificación.

Universitario vence a San Marcos por jornada clave de la Liga Futsal Pro.

Con este marcador, Universitario se mantiene segundo en la tabla de posiciones y está a cinco puntos del líder. Los cremas no pueden tropezar en las siguientes jornadas para no perjudicar el gran objetivo que es alzar el trofeo a fines de temporada.

Tabla de posiciones Futsal Pro: así va Universitario

Tras disputarse la novena jornada, así va la tabla de posiciones de la Liga Futsal Pro 2025 con un Universitario que no quiere perderle los pasos a Panta Walon.