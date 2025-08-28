Multicampeón con Peñarol no dudó en elogiar a Universitario: "Tiene una energía especial..."

Universitario de Deportes es uno de los equipos más importantes del Perú y del fútbol sudamericano, donde han pasado jugadores y entrenadores muy reconocidos en el continente. Justamente uno de ellos, que ha sido multicampeón con Peñarol en Uruguay y tuvo un recordado paso por los cremas, sorprendió al elogiar al club de Ate.

Nos referimos a Gregorio Pérez. El cuatro veces campeón uruguayo con el 'Carbonero' fue entrevistado por el programa 'Exitosa Deportes' y no dudó en dejar emotivas palabras a la 'U', asegurando que es un equipo con una energía especial que está relacionada con la idiosincrasia de su país y que los estrategas charrúas le han caído muy bien al conjunto merengue en su historia porque muchos han ganado títulos.

"Encontrar una explicación perfecta, no sé, pero si hay una realidad de que muchísimos técnicos uruguayos han pasado por la 'U' y la gran mayoría han sacado buenos resultados. Analizando con el tiempo, yo digo que la 'U' tiene una energía especial que está relacionada con nuestra idiosincrasia. No sé si es la fuerza interior y la garra que tiene, que la transmite de un niño a un veterano de la tercera edad. A nosotros los uruguayos, la 'U' realmente en su historia le caído muy bien", declaró en Radio Exitosa.

Gregorio Pérez sigue la actualidad de Universitario

El ahora extécnico de fútbol también reveló que sigue muy de cerca la actualidad del elenco estudiantil, por lo que pudo ver el último clásico que empató sin goles con Alianza Lima. Sobre el encuentro, el más conocido como 'Goyo' fue tajante al afirmar que los dirigidos por Jorge Fossati debieron ganar y que el gol de Álex Valera fue mal anuldo.

"Sí vi el clásico y, con toda sinceridad, que mereció ganar la 'U'. Incluso le anularon un gol que fue muy fino. No quiero justificar, pero creo que fue válido", fueron las impresiones de Pérez Perdigón acerca del duelo que igualó Universitario con los blanquiazules por el Torneo Clausura peruano.

Gregorio Pérez tuvo un fugaz, pero recordado paso por Universitario

De los últimos cinco técnicos que ha tenido Universitario, tres de ellos han sido uruguayos y uno de estos fue Gregorio Pérez, quien tuvo dos etapas cortas en el equipo. La primera en 2020 hasta que la pandemia fue impedimento para su continuidad; y la segunda entre 2021 y 2022 que fue interrumpida por un infarto que sufrió.

En total, dirigió 18 partidos a los cremas entre Liga 1 (14) y Copa Libertadores (4), de los cuales ganó en 12 ocasiones, empató 3 veces y perdió las 3 oportunidades restantes; logrando 39 unidades de 54 posibles y un promedio del 72.2% de los puntos que disputó.

Gregorio Pérez dirigió pocos partidos a Universitario, pero es bien recordado por el hincha crema. Foto: Universitario de Deportes