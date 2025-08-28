- Hoy:
Histórico jugador de Alianza reveló si André Carillo fichará por Universitario: "Lo conozco"
Campeón y exjugador de Alianza Lima reveló si André Carrillo podría fichar por Universitario en próximas temporadas, con una respuesta que sorprenderá a los hinchas íntimos.
Aún no ha terminado la temporada 2025, pero los fichajes para el próximo año se están planteando desde ahora en Universitario de Deportes y Alianza Lima. Este es el caso de André Carrillo, quien en una ocasión no descartó fichar por el cuadro dirigido por Jorge Fossati en alguna próxima edición de la Liga 1 y hasta la Copa Libertadores.
Sin embargo, esto ha traído repercusiones, ya que desde Alianza Lima no ven como positivo este supuesto fichaje y un histórico futbolista que conoce a Carrillo salió al frente para asegurar que esto no sucederá.
Video: DENGANCHE
Estamos hablando de Henry Quinteros, exjugador de Alianza, quien habló en su programa por DENGANCHE sobre este sorpresivo fichaje de André Carrillo a Universitario de Deportes.
"Carrillo no iría a Universitario. Yo creo que no. Yo lo conozco tal como es, su personalidad y todo. Él solo lo lanzó así, además, acuérdense de que cuando lo entrevistaban, él decía "monedas son monedas". Y cuando le preguntan de qué equipo es hincha, dice que es del Al Hilal. Manda al desvío", afirmó de forma contundente.
¿Qué dijo André Carrillo sobre su llegada a Universitario?
En una entrevista con Eddie Fleischmann para Ovación, reveló que tuvo una conversación con Jean Ferrari, ex administrador de Universitario, luego de quedar sin equipo en Arabia Saudita.
"Tuve una conversación (con Jean Ferrari), pero fue muy rápida. Él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas, pero no estaba en mis planes regresar a Perú. Apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", aseguró en la pasada conversación.
"No me cierro las puertas, no hay que hablar nunca de si vestirías o no porque uno es profesional y no sabe lo que puede pasar, estamos siempre abiertos", afirmó.
