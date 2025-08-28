- Hoy:
Edison Flores y su inédita reacción tras oír que Alex Valera jugaría en Santos: "Bastante pedido..."
El volante de Universitario, Edison Flores, dejó anonadados a los presentes tras su reacción al oír que Alex Valera es de interés en Santos de Brasil.
Uno de los jugadores que ha sido noticia en las últimas horas es Edison Flores. El volante de Universitario brindó declaraciones al programa "Doble Punta" y dio fuertes revelaciones en el ámbito personal, futbolístico y otros aspectos de su día a día. Sin embargo, sorprendió con su reacción al oír que habría un interés de Santos de Brasil por su compañero Alex Valera.
Edison Flores y su reacción al oír que Alex Valera llegaría a Santos
En medio del diálogo entre Edison Flores y los panelistas del programa, se comenzó a solicitar que puedan venir más jugadores de Universitario como invitados futuros. El popular 'Orejas' comenzó a soltar nombres hasta que mencionaron a Alex Valera. Fiel a su estilo, dio unos comentarios de su compañero hasta que oyó de Pedro García sobre el supuesto interés de Santos por 'Valegol'.
En medio de un ligero silencio durante el programa en vivo, 'Orejas' lanzó un divertido comentario al indicar que sería el "Santos de Ica", lo que desató las risas entre todos los presentes ante esta consulta que le hizo el experiodista deportivo de Movistar Deportes.
"Valera está pedido. Esta pedido ahorita. No te lo puedo cotizar ahorita. Está muy pedido Valera. ¿A Santos? Santos de Ica…No no. Mi hermano…", manifestó entre risas Edison Flores.
(VIDEO: Doble Punta)
Alex Valera fue desconvocado de la selección peruana
Luego de su rol en el clásico entre Universitario vs Alianza Lima, Alex Valera fue convocado a la selección peruana para los partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay. Sin embargo, el cuerpo médico de los cremas reveló que había una lesión con 'Valegol', por lo que quedó desafectado inmediatamente en la Bicolor.
