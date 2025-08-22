- Hoy:
Barcelona vs Levante EN VIVO por LaLiga: A qué hora juegan, dónde ver y pronóstico
Barcelona se medirá contra Levante por la segunda fecha de LaLiga EA Sports en el Estadio Ciutat de Valencia. Horarios y guía de canales para ver el partido.
Barcelona no quiere ceder paso en LaLiga EA sports. Los azulgranas visitarán a Levante este sábado 23 de agosto por la segunda fecha del campeonato español. El partido está pactado para iniciar a las 2:30 p.m. (en Perú) y 9:30 p.m. (en España) y será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports.
En su debut en LaLiga, Barca ganó 3-0 a Mallorca. A los 7 minutos, Raphinha abrió el marcador. A los 23' Ferran Torres aumentó el marcador y sobre los descuentos del duelo, Lamine Yamal convirtió el tercer tanto.
Hansi Flick quedó conforme por el nivel que mostraron sus jugadores. En la previa del partido contra Levante, el entrenador de Barcelona indicó que la temporada será muy difícil, por esa razón, necesita de todos sus jugadores.
"No quiero perder a ningún jugador ahora, porque yo creo que va a ser una temporada muy difícil y necesitamos esta calidad por parte de Fermín. Fermín está haciendo muy bien las cosas, la temporada pasada también y también el inicio de esta temporada", expresó el DT de Barcelona.
Luego, Flick tuvo palabras para su rival de turno. El entrenador alemán indicó que Levante tiene una defensa sólida y resaltó a los atacantes. "Son rápidos", expresó el estratega, advirtiendo la complejidad del compromiso.Barcelona ganó en su debut en LaLiga
"Es un equipo con buena defensa, pero juega también muy bien en transición, cuando recuperan el balón son muy rápidos. Son rápidos, así que tendremos que estar muy pendientes de ello, y por eso es lo que hemos estado ensayando esta mañana", señaló.
La grata noticia para los fanáticos de Barcelona es el regreso de Robert Lewandowski. El delantero se recuperó de su lesión y podría tener minutos. Flick señaló que todo dependerá de cómo se desarrolle el compromiso, no quiere sobre exigir a su dirigido.
"Lo veremos. Hemos estado pensando sobre cómo puede transcurrir el partido, las cosas que uno puede cambiar y las cosas que uno puede hacer, pero al final hay que jugar el partido, y él es el número 9", indicó el DT de Barcelona.
¿A qué hora juega Barcelona vs Levante?
- México: 1:30 p.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 2.30 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 3:30 p.m.
- Argentina, Uruguay y Paraguay: 4:30 p.m.
- España: 9:30 p.m.
¿Dónde ver Barcelona vs Levante?
En Perú y América de Sur, el partido de Barcelona contra Levante será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports y DGO. En España, el canal que llevará el compromiso es Movistar + y LaLiga TV Bar HD.
Si te encuentras en Estados Unidos, el partido lo puedes ver ESPN + y ESPN Deportes. En México el compromiso estará en Sky +.
Barcelona vs. Levante: últimos 5 partidos
- Levante 2-3 Barcelona
- Barcelona 3-0 Levante
- Levante 3-3 Barcelona
- Barcelona 1-0 Levante
- Barcelona 2-1 Levante
Barcelona vs. Levante: Pronóstico y apuesta
|Apuestas
|Levante
|Empate
|Barcelona
|Betsson
|11.50
|6.90
|1.23
|Betano
|11.00
|6.80
|1.27
|Bet365
|11.00
|6.00
|1.25
|1XBet
|11.40
|6.96
|1.28
|Betsafe
|11.50
|6.90
|1.23
|CoolBet
|12.00
|7.00
|1.25
|DoradoBet
|11.00
|6.50
|1.25
Barcelona vs. Levante: Posible alineación
Barcelona: Joan García, Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Baldé, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
Levante: Cuñat; Toljan, De la Fuente, Elgezabal, Cabello, Manu Sánchez; Oriol Rey, Pablo Martínez, Brugui, Morales; Iván Romero.
