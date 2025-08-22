0

¿A qué hora juega Barcelona vs. Levante y dónde ver partido por LaLiga?

Repasa horarios y canales para ver el partido Barcelona vs. Levante, en partido por la fecha 2 de LaLiga 2025-2026, desde el estadio Ciutat de València.

Wilfredo Inostroza
Barcelona y Levante se enfrentan por la fecha 2 de LaLiga
Barcelona y Levante se enfrentan por la fecha 2 de LaLiga | Composición: Líbero
Barcelona se mide ante Levante este sábado 22 de agosto, en cotejo correspondiente a la jornada 2 de LaLiga 2025-2026. El partido se disputará en el estadio Ciutat de València y prometa mucha emoción de principio a fin.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Levante?

Conoce los horarios para el duelo entre Barcelona vs. Levante de acuerdo a tu país de residencia:

  • Perú, Ecuador y Colombia: 14:30
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 15:30
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 16:30
  • México: 13:30
  • Estados Unidos: 15:30 (Miami y Nueva York) y 12:30 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Barcelona vs. Levante?

  • Perú: DSports y DGO
  • Argentina: DSports y DGO
  • Chile: DSports y DGO
  • Colombia: DSports y DGO
  • Ecuador: DSports y DGO
  • Uruguay: DSports y DGO
  • Venezuela: DSports y DGO
  • México: Sky Sports y Sky Sports+
  • Estados Unidos: ESPN+, fuboTVESPN App y ESPN Deportes

Barcelona vs. Levante: previa del partido

Barcelona inició con el pie derecho su defensa por el título tras golear por 3-0 a Mallorca en condición de visitante con una magistral actuación de Lamine Yamal, quien es uno de los candidatos al Balón de Oro.

Por su parte, Levante inició la temporada perdiendo 2-1 ante Alavés fuera de casa y espera reividincarse, esta vez con el apoyo de su afición en las graderías del Ciutat de València.

Barcelona ganó su partido en LaLiga.

El cuadro catalán tiene un invicto de cinco partidos ante su rival de turno (cuatro victorias y un empate), siendo su última derrota el 2 de noviembre del 2019, cuando se impuso 3-1.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

