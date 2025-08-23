Mundial 2026: fecha, horario y lugar del sorteo confirmado por FIFA

El mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció desde la Casa Blanca que el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se realizará el 5 de diciembre del 2025 en el Kennedy Center en Washington D. C. Asimismo, acompañado por Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), se informó que los países anfitriones ocuparán las siguientes posiciones en la fase de grupos: A1 (México), B1 (Canadá) y D1 (Estados Unidos).

¿Cuándo será el sorteo para el Mundial 2026?

El Sorteo para el Mundial 2026 reunirá a las máximas entidades de la FIFA, autoridades de las sedes, embajadores, así como también a las delegaciones de los equipos clasificados, medios de comunicación y a los aficionados que representan cada una de las 16 ciudades anfitrionas de EE.UU. Por lo tanto, la ceremonia dará comienzo a las 12.00 p.m. (ET) | 6.00 p.m. (CET) el 5 de diciembre del 2025 y será transmitido en todo el mudo a través de los socios mediáticos de la FIFA.

¿Dónde se realizará el sorteo para el Mundial 2026?

El Kennedy Center de Washington D. C. ha sido designado como el lugar para desarrollar el sorteo de las 48 selecciones que participarán en el máximo evento."Esperamos dar la bienvenida a las delegaciones de los equipos, a nuestro , a los medios de comunicación internacionales y, de forma excepcional, a los aficionados que representan a cada una de las 16 maravillosas ciudades anfitrionas, a la capital de los Estados Unidos para esta importante ocasión", comentó Gianni Infantino el viernes 22 de agosto desde la Casa Blanca.

¿Qué selecciones ya clasificaron al Mundial 2026?

El Mundial 2026, por primera vez en su historia, tendrá a 48 clasificados entre las cinco confederaciones - Conmebol, AFC, OFC, Concacaf y CAF. Si bien se sigue desarrollando las eliminatorias correspondientes, ya se definió a los primeros 10 clasificados, donde por primera vez Jordania y Uzbekistán participarán en el evento.