La Cobra reacciona a la eliminación de Perú al Mundial 2026: "Lamentablemente se une a Chile"

Para seguir soñando con una clasificación en las últimas fechas de las Eliminatorias, Perú tenía que llevarse una victoria ante Ecuador, pero esto no sucedió. A través de una transmisión en vivo, el streamer argentino opinó sobre la eliminación de Chile y Perú en la misma fecha FIFA.

Tras el empate de Perú en su reciente partido ante Ecuador, miles de peruanos lo lamentaron, ya que esto los deja prácticamente fuera del Mundial 2026. Ante esto, La Cobra, famoso creador de contenido en Argentina y Sudamérica, no dudo en hablar sobre lo desaparecida que estuvo la 'Blanquirroja'.

La Cobra habla sobre eliminación de Perú del Mundial 2026

El contenido de La Cobra está enfocado en el rubro futbolístico, por lo que siempre está comentando lo que sucede en los partidos más importantes del mundo y la eliminación de Chile fue noticia en todos lados.

"La selección peruana se une a Chile. Son dos países que a nivel futbolístico no se llevan muy bien, pero dijo uno 'yo no me voy amigo, nos vamos juntos'. En la misma jornada de eliminatorias, en el mismo día, Chile y Perú le dicen adiós a la Copa del Mundo", dijo el argentino.

En otro momento del stream vía Kick, La Cobra también señaló que Perú debió pelear la clasificación en fechas anteriores y lograr llevarse mejores resultados, al igual que lo hicieron otras selecciones que están en mejores posiciones.