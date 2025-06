La Cobra se rindió ante Cristiano Ronaldo tras triunfo con Portugal: "Demostró por qué es una leyenda mundial"

Lautaro del Campo, más conocido en Kick como 'La Cobra', se ha vuelto viral en TikTok, luego de que se compartiera un clip con la singular reacción que tuvo el streamer luego de ver que Cristiano Ronaldo fue clave para el triunfo de Portugal en la Nations League.

Y es que si bien 'La Cobra' se declaró fanático de Lionel Messi, jugador de la selección argentina, lo cierto es que el streamer argentino reconoció el papel clave de Cristiano Ronaldo y no dudó en darle unas emotivas palabras.

"Yo soy el primero en reconocer la grandeza de Cristiano, no lo niego. Hoy Cristiano Ronaldo volvió a demostrar por qué es una leyenda mundial. Haciendo un gol y participando para que su selección gane un título. Cuando Cristiano no había nacido, Portugal levantó cero copas. Post Cristiano levantó tres copas. Es una realidad, no lo voy a negar", sostuvo 'La Cobra' en una de sus transmisiones.

Sin embargo, 'La Cobra' también no dudó en afirmar que pese a los esfuerzos de CR7 por superar a Messi, esto no va a ser posible y recordó el famoso 18 de diciembre del 2022, fecha en la que Argentina levantó la Copa del Mundo con Messi como capitán.

Por si no lo sabes, 'La Cobra' es un streamer muy popular en Kick y actualmente tiene una comunidad muy grande. Solo en TikTok tiene 3.5 millones de seguidores y en Kick 874 mil seguidores.