La 'Cobra' se entera que el Papa León XIV es supuesto hincha de Alianza y enloquece: "Me estás ca..."

Este jueves 8 de mayo el mundo se paralizó, puesto que luego de dos días de Cónclave, finalmente el humo blanco del Vaticano se dejó ver y se supo que Robert Francis Prevost fue elegido como nuevo Papa y asumirá el nombre de León XIV.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, pero una de las más curiosas fue protagonizada por el famoso streamer Lautaro del Campo, más conocido en redes sociales como 'La Cobra'. Y es que el popular 'Nine' reaccionó de forma insólita al saber que el nuevo Papa León XIV era peruano y encima supuesto hincha de Alianza Lima, equipo que eliminó al Boca Juniors rumbo a la Copa Libertadores 2025.

En un reciente clip extraído del stream realizado por 'La Cobra' se puede ver el preciso momento en el que el influencer se entera de que el nuevo Papa tenía nacionalidad peruana. Sin embargo, esto no es todo, ya que gracias a los comentarios de sus seguidores, el argentino se enteró de que el sumo pontífice presuntamente era hincha de Alianza Lima.

"¿Qué? Me estás cargando, no puede ser esto chat, no puede ser esto amigo", dijo La Cobra en plena transmisión. Y es que el streamer ha recibido todo tipo de burlas de los hinchas de Alianza Lima tras la eliminación de Boca Juniors en la Libertadores de este 2025.

Sin embargo, es importante precisar que Robert Francis Prevost, el nuevo Papa León XIV, no tiene afinidad por el fútbol por lo que no es hincha ni de Alianza Lima ni de Universitario ni de ningún equipo peruano. Patricia Campos, rectora de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, refirió que el nuevo flamante Papa no es hincha de ningún equipo de fútbol. Es más, ella comentó que el Sumo Pontífice es amante del básquetbol.