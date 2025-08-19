0

Códigos Free Fire: accede al listado completo HOY, miércoles 20 de agosto, para canjear recompensas GRATIS

Free Fire se ha ganado el favor de sus jugadores, entre otras cosas, gracias a un sistema de códigos muy generoso que los ayuda a subir de nivel.

Joel Dávila
Free Fire es una Battle Royale exclusivo para celulares.
Free Fire es una Battle Royale exclusivo para celulares. | Composición/Garena-Facebook
COMPARTIR

Desde que fue lanzado el mercado de los videojuegos para celulares, Free Fire se ha consagrado como el título más exitoso en su género y plataforma, por lo que no es de extrañar que haya dejado relegado a otros títulos de renombre mundial como son, por ejemplo, Call of Duty: Warzone Mobile o el mismísimo Fortnite.

Una de las claves del éxito de la creación de Garena es que cuenta con una jugabilidad sumamente adictiva, a la vez de una enorme comunidad alrededor de todo el mundo, sin contar con que posee un sistema de códigos generoso que permite a sus jugadores aumentar de nivel de forma relativamente rápida.

Códigos que sirven para canjear recompensas gratis en Free Fire.

PUEDES VER: Códigos de Free Fire MAX para canjear el martes 19 de agosto con recompensas gratis

Free Fire: códigos del 20 de agosto

Dicho lo anterior, toma nota porque a continuación te vamos a presentar el listado completo de códigos de Free Fire para HOY, miércoles 20 de agosto de 2025. Te recomendamos no tomarte mucho tiempo, dado que estos dígitos tienen un tiempo de vida limitado a las 24 horas, tras el cual caducarán:

  • FFMTSXTPVQZ9
  • FFSGT7KNFQ2X
  • FVTCQK2MFNSK
  • F4SWKCH6NY4M
  • FFWCPY2XFDZ9
  • FFQ24KXHCVS9
  • PEYFC9V2FTNN
  • FFM6XKHQWCVZ
  • HFFNX2KSZ9PQ
  • PXTXFCNSV2YK
  • FFEV0SQPFDZ9
  • GXS2T7KNFQ2X
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFMDTRYQXC2N
  • FFND15AG2025
  • FFTPQ4SCY9DH
  • FFPNX2KCZ9VH
  • FFRDW2YTKXLS
  • FFWDNX4KPGQ

Free Fire fue creado y lanzado por Garena en 2017.

¿Cómo canjear gratis códigos en Free Fire?

  • Haz clic en este enlace para acceder al portal oficial de recompensas o también conocido como Sitio de Canje de Recompensas.
  • Inicia sesión con cuenta de Free Fire desde tu opción preferida, que puede ser: Facebook, Google, Twitter, Apple, Huawei, VK, etcétera.
  • Ingresa el código de doce dígitos en el espacio indicado y confirma la operación.

Free Fire: códigos del 19 de agosto

  • FFIC33NTEUKA
  • ZZATXB24QES8
  • WD2ATK3ZEA55
  • HFNSJ6W74Z48
  • FF4MTXQPFDZ9
  • FFMTYKQPFDZ9
  • FF6WN9QSFTHX
  • FFRSX4CYHLLQ
  • FFSKTXVQF2NR
  • NPTF2FWSPXN9
  • FFDMNSW9KG2
  • FFCBRAXQTS9S
  • FFBYS2MQX9KM
  • FFRINGY2KDZ9
  • FVTCQK2MFNSK
  • FFNFSXTPVQZ9
  • RDNAFV2KX2CQ
  • FFNGY7PP2NWC
  • FFYNC9V2FTNN
  • FPUS5XQ2TNZK
  • RD3TZK7WME65
  • F8YC4TN6VKQ9
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano