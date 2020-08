Más de 15 juegos para PS5 y Xbox Series X fueron revelados esta semana

La noche de apertura de la Gamescom 2020, el evento más grande de videojuegos en Europa, nos dejó un echarle un vistazo a los nuevos juegos que podremos disfrutar dentro de poco. Sin embargo, la actual generación de consolas ya va mostrando su edad y renovarse luego de casi 7 años resulta en una necesidad para la comunidad gamer.

Con esto en consideración, es cada vez más cotidiano ver tráilers de videojuegos indicando que llegarán las consolas de siguiente generación: PlayStation 5 y Xbox Series X. Si bien durante sus primeros años, el catálogo de la próxima generación será compartido con la actual, queda claro que las prestaciones de las nuevas máquinas nos permitirán jugar con mejor desempeño, una característica más que bienvenida por los jugadores. Veamos la lista de estos juegos recién revelados durante el transcurso de esta semana.

12 Minutes (Xbox Series X)

Este juego es un thriller interactivo en donde controlaremos a un hombre que trata de detener a un intruso de entrar en el domicilio que ocupa con su pareja. Sin embargo, esto no será tarea fácil porque está atrapado en un bucle de tiempo que dura 12 minutos. Usando el conocimiento de lo que vendrá, él deberá hacerle frente a la amenaza.

Si bien este juego no cuenta con nombres para sus personajes, las voces de estos sí son de renombre. Tendremos al actor James McAvoy como "el hombre", a Daisy Ridley como "la mujer" y al actorazo Willem Dafoe como "el intruso".

Aragami 2 (PS5 y Xbox Series X)

En este juego sigilo y acción será el Aragami, uno de los últimos guerreros de su clase. Afligido con lo que se define como una "maldición" o una "enfermedad de origen sobrenatural", deberás usar tus habilidades de la "Shadow Essence" para cumplir ocn tu cometido: proteger tu aldea y liberar a tus colegas Aragami de los invasores que los tienen capturados.

BADA Space Station (PS5 y Xbox Series X)

Este es un juego de acción en tercera persona del cual se sabe muy poco aún. Aquí podrás asumir el rol de uno de los cuatro "Marketeers", cada uno con sus respectivas habilidades y opciones de personalización. Separados ellos son una fuerza a considerar, pero juntos son imparables. Así que júntate con otros tres Marketeers y desaten el caos en más de 10 arenas de combate.

Blood Bowl III (PS5 y Xbox Series X)

Este es un juego de fútbol americano de fantasía ambientado en el mundo de Warhammer. El estilo de juego es el de un RPG por turnos en donde la mejor estrategia será recompensada en la forma de una victoria brutal y aplastante sobre tus enemigos. Así que no dudes en envestir, aplastar, patear y hasta noquear a tu oponente.

Bridge Constructor: The Walking Dead (PS5 y Xbox Series X)

Los perosnajes de la famosa serie The Walking Dead se hacen presentes en este nuevo juego de los creadores de Bridge Constructor: Portal. Con tu ayuda podrás hacer que los vehículos vistos en la serie lleguen a bien recaudo usando los puentes que construirás. Los walkers quedarán a tu merced si usas bien los elementos que están a tu disposición.

Call of Duty: Black Ops Cold War (PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X)

La más reciente entrega de la franquicia Call of Duty de Activision se hizo presente esta semana con el primer gran evento en vivo dentro de su battle royale Call of Duty: Warzone y también en la Gamescom 2020 con un tráiler cinemático que nos deja conocer más acerca del plan que se concerta dentro de las altas esferas gubernamentales en plena Guerra Fría.

Hyper Team Recon (PS5 y Xbox Series X)

El combate, los puzzles y la acción plataformera se unen en este juego con clara influencia de la franquicia Paper Mario. Ember Penny y Lite se quedan varadas en la Tierra y asumen una adorable imagen para no llamar la atención de sus habitantes. ¿Cumplirán su misión de aprender acerca de la Tierra y sus habitantes?

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (PS5 y Xbox Series X)

La serie Lego Star Wars vuelve con un nuevo juego bajo el brazo y este se encarga de juntar las nueve películas de este enorme universo cinematográfico de ciencia-ficción. La diversión está más que asegurada con las ocurrencias y los divertidos giros que este juego le da a la épica historia que todos conocemos.

Little Nightmares II (PS5 y Xbox Series X)

Little Nightmares vuelve y se ve más perturbador que nunca. Mono, con la ayuda de Six, deberá atravesar las amenazas de un mundo distorsionado por la "Signal Tower". Como podrán suponer esto no será tarea fácil y más de un peligro esperará por ellos. La misteriosa transmisión de la torre tiene algo que ver y será la tarea de nuestros amigos descubrirlo.

Lost at Sea (PS5 y Xbox Series X)

Este particular juego de puzzles te pondrá en un isla desierta, en donde cada tipo de ecosistema representa una de las etapas en la vida de un ser humano. Y es que este juego tiene como tema justo eso: la vida. Sin embargo no tienes recuerdos claros y esos puzzles parecen ayudar en que estos sean más concretos. ¿Qué pasa en esta isla?

Nour: Play With Your Food (PS5)

Este es el juego perfecto para aquellos que en alguna oportunidad fueron regañados por sus padres por estar jugando con la comida. Este título de la gente de Terrfying Jellyfish hará que realmente juguemos con nuestra comida y que probablemente tengamos hambre luego de una sesión de juego. No miento al confesar que este tráiler me hizo pedir una hamburguesa a través de cierta aplicación de entregas en moto.

Override 2: Super Mech League (PS5 y Xbox Series X)

Los amantes del mecha están saltando en un pie al ver que este juego ha sido anunciado. Ambientado siete años luego que la amenaza de los Xenotypes haya sido aniquilada, los mechs que antes peleaban por la Tierra, ahora son el entretenimiento que sus habitantes tanto necesitan. Este juego cuenta con un modo campaña para un solo jugador y también en formato multiplayer.

Puyo Puyo Tetris 2 (PS5 y Xbox Series X)

Si me lo preguntan, uno de los "sleeper hits" en esta generación fue Puyo Puyo Tetris. Ahora que su segunda versión está por venir, lo único que se puede esperar es más acción de puyos desapareciendo y tetriminos despejados en el versus de puzzles que la humanidad no sabía que necesitaba. Todo parece indicar que el primer juego vendió la suficientemente bien como para asegurar esta segunda parte

Sonzai (PS5 y Xbox Series X)

Este juego es bastante particular que centra su gameplay de RPG en temas como la magia y las relaciones entre las personas. Este juego junta a talentos de partes muy distintas del mundo; Odd Diodes de India y Top Hat Studios de Estados Unidos. Ambas cosmovisiones se juntaron y el resultado lo vemos en este tráiler.

Sword of the Necromancer (PS5 y Xbox Series X)

Este juego de exploración de calabozos hará que tus enemigos, una vez caídos, sean tus aliados. Esto será posible si usas el poder prohibido de la Espada del Necromancer, la cual será la clave para traer a cierto personaje de vuelta al mundo de los vivos. Ármate, no solo de valor, en esta aventura en donde podrás incluso comandar a tu propio mini-ejército.

Unknown 9: Awakening (PS5 y Xbox Series X)

Haroona lucha con las visiones de su propia muerte y también con su capacidad de manipular lo que nadie más, parte de ella, puede ver. Sus dones son pulidos por su mentor, quien le ayudó a entrar a una dimensión conocida como "The Fold". ¿Qué secretos oculta este lugar?

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground (PS5 and Xbox Series X)

Nuevamente nos vamos al mundo de fantasía de la franquicia Warhammer, en esta ocasión será el primer juego de la serie "Age of Sigmar". Aquí podremos convertirnos en el comendante de una de las facciones dentro de Storm Ground. Enfrentaras a criaturas que parecen salidas desde las profundidades más recónditas del infierno en batallas donde tendr´s que sacar a relucir tus nervios de acero.

