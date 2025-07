Álvaro Barco arremete tras la nueva programación del clásico Universitario vs Alianza: "Es..."

Universitario empató con Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega cuando ya tenían el triunfo en el bolsillo por la fecha 2 del Torneo Clausura. Tras el pitazo final, el director deportivo del club merengue, Álvaro Barco se pronunció y sorprendió al mostrarse indignado por una situación que se conoció de forma inesperada.

PUEDES VER: Universitario sumó 9 puntos y se aleja en la tabla de posiciones en busca del título 2025

Y es que no dudó en ocultar su molestia por la programación del clásico entre cremas y blanquiazules, solo días después del crucial partido de vuelta ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores en el que el equipo de Jorge Fossati usará todo su poderío.

¿Qué dijo Álvaro Barco sobre la fecha del clásico de la U vs Alianza?

“Indignado. No puedo creer que a Universitario no se le pueda jugar al mismo nivel. No puede ser posible que la Liga pueda programar el clásico el domingo cuando tenemos un partido jueves, cuando Alianza juega miércoles. Es inconcebible que no pongan en consideración el esfuerzo que hacen los jugadores en Copa Libertadores cuando hay que jugar con Palmeiras en una cancha híbrida”, dijo a L1 MAX.

En esa línea, explicó que le dijeron que es exclusivamente por el entrenador de la selección peruana, pues “matemáticamente hay posibilidad de ir al Mundial”.Ante ello, sorprendió con un rotundo mensaje mostrando su inconformidad.

“Le dejo mensajes a Óscar Ibáñez y no me contesta. No puede ser posible. Estamos en una Copa Libertadores y se trata del clásico. Los jugadores van a terminar destruidos. Van a jugar el partido más importante del año y van a llegar a la selección destruidos”, agregó.