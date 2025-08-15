0

Partidos de HOY EN VIVO, sábado 16 de agosto: programación, horarios y dónde ver fútbol online

Programación de partidos en vivo a disputarse este sábado 16 de agosto. Regresan las grandes ligas de Europa como LaLiga, Premier League, Copa Italia, entre otros.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este sábado 16 de agosto
Programación de partidos en vivo para este sábado 16 de agosto | FOTO: LIBERO
Este sábado 16 de agosto regresan las grandes ligas europeas con partidos en vivo de LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A y Supercopa alemana. Destacan duelos como Mallorca vs. Barcelona, Brighton vs. Fulham, entre otros. La jornada ofrece fútbol desde las 9:00 a.m. hasta la noche, con transmisiones por ESPN, Movistar+, Sky Sports y más. Mira donde y cómo ver los partidos de hoy.

Barcelona visita a Mallorca en la primera fecha de LaLiga

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Alianza Universidad vs Los ChankasL1 Max, Fanatiz
15:15UTC vs Juan Pablo IIL1 Max, Fanatiz
17:30Binacional vs Sporting CristalL1 Max, Fanatiz
20:00Alianza Lima vs ADTL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Aston Villa vs NewcastleESPN, Disney+
9:00Brighton vs FulhamESPN, Disney+
9:00Sunderland vs West HamDisney+, ESPN
9:00Tottenham vs BurnleyDisney+
11:30Wolverhampton vs Manchester CityDisney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Mallorca vs BarcelonaESPN2, Disney+
14:30Deportivo Alavés vs LevanteDIRECTV Sports Peru, DGO
14:30Valencia vs Real SociedadDIRECTV Sports Peru, DGO

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Lens vs LyonDisney+
12:00Monaco vs Le HavreDisney+
14:05Nice vs ToulouseDisney+

Partidos de hoy en DFL-Supercup

HORARIOPARTIDOSTV
13:30Stuttgart vs Bayern MünchenESPN Colombia, Disney+

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
11:00Venezia vs MantovaZapping, Claro TV+
11:30Como vs SüdtirolDIRECTV Sports, DGO
13:45Cagliari vs VirtusDIRECTV Sports, DGO
14:15Cremonese vs PalermoDAZN

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:15Platense vs San LorenzoTyC Sports, ESPN Premium
14:15Huracán vs Argentinos JuniorsTyC Sports, TNT Sports
16:30Rosario Central vs Deportivo RiestraTyC Sports, TNT Sports
18:30Vélez Sarsfield vs IndependienteTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Fluminense vs FortalezaFanatiz, Zapping
14:00Ceará vs RB BragantinoFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
16:30Vitória vs JuventudeFanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
16:30Sport Recife vs São PauloFanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay
19:00Corinthians vs BahiaFanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay

Partidos de hoy en Primera División Chile

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Colo-Colo vs Universidad Católicamax chile, TNT Sports Premium
17:30O'Higgins vs Cobresal

Partidos de hoy en Primera A

HORARIOPARTIDOSTV
15:00La Equidad vs LlanerosRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
17:15Rionegro Águilas vs Boyacá ChicóRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
19:30Atlético Nacional vs FortalezaRCN Nuestra Tele, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Mushuc Runa vs AucasCanal del Futbol, Zapping
16:30Universidad Católica vs LibertadCanal del Futbol, Zapping
19:00Independiente del Valle vs OrenseCanal del Futbol, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Sportivo Ameliano vs Sportivo LuqueñoTigo Sports Paraguay
16:30Guaraní vs Cerro PorteñoTigo Sports Paraguay

Partidos de hoy en Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
11:00 Juventud vs Miramar MisionesDisney+, VTV+
13:30Liverpool vs WanderersDisney+, VTV+
16:00Nacional vs ProgresoDisney+

Partidos de hoy en MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:30Charlotte vs Real Salt LakeMLS Season Pass
18:30Inter Miami vs LA GalaxyMLS Season Pass
18:30CF Montréal vs DC UnitedMLS Season Pass
18:30New England vs Los Angeles FCMLS Season Pass
18:30New York RB vs Philadelphia UnionMLS Season Pass
18:30Orlando City SC vs Sporting KCMLS Season Pass
18:30Toronto FC vs Columbus CrewMLS Season Pass
19:30Minnesota United vs Seattle Sounders FCMLS Season Pass, Fox Sports1, fuboTV
19:30Austin vs DallasMLS Season Pass
19:30Chicago Fire vs St. Louis CityMLS Season Pass
20:30Colorado Rapids vs Atlanta UnitedMLS Season Pass
21:30Portland Timbers vs CincinnatiMLS Season Pass

Partidos de hoy en Copa Paceña

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Blooming vs BolívarFutbol Canal

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
18:05Guadalajara vs JuárezfuboTV, Telemundo, UNIVERSO
20:00Tigres UANL vs AméricaAzteca 7, Fox Soccer Plus, fuboTV
20:00Pachuca vs TijuanaFOX Mexico, ViX, Caliente TV
20:00Cruz Azul vs Santos LagunaTUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa
22:10Toluca vs Pumas UNAMZapping, Claro TV+

Horarios de acuerdo al territorio peruano.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

