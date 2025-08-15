Partidos de HOY EN VIVO, sábado 16 de agosto: programación, horarios y dónde ver fútbol online

Este sábado 16 de agosto regresan las grandes ligas europeas con partidos en vivo de LaLiga, Premier League, Ligue 1, Serie A y Supercopa alemana. Destacan duelos como Mallorca vs. Barcelona, Brighton vs. Fulham, entre otros. La jornada ofrece fútbol desde las 9:00 a.m. hasta la noche, con transmisiones por ESPN, Movistar+, Sky Sports y más. Mira donde y cómo ver los partidos de hoy.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Alianza Universidad vs Los Chankas
|L1 Max, Fanatiz
|15:15
|UTC vs Juan Pablo II
|L1 Max, Fanatiz
|17:30
|Binacional vs Sporting Cristal
|L1 Max, Fanatiz
|20:00
|Alianza Lima vs ADT
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Aston Villa vs Newcastle
|ESPN, Disney+
|9:00
|Brighton vs Fulham
|ESPN, Disney+
|9:00
|Sunderland vs West Ham
|Disney+, ESPN
|9:00
|Tottenham vs Burnley
|Disney+
|11:30
|Wolverhampton vs Manchester City
|Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Mallorca vs Barcelona
|ESPN2, Disney+
|14:30
|Deportivo Alavés vs Levante
|DIRECTV Sports Peru, DGO
|14:30
|Valencia vs Real Sociedad
|DIRECTV Sports Peru, DGO
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Lens vs Lyon
|Disney+
|12:00
|Monaco vs Le Havre
|Disney+
|14:05
|Nice vs Toulouse
|Disney+
Partidos de hoy en DFL-Supercup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:30
|Stuttgart vs Bayern München
|ESPN Colombia, Disney+
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Venezia vs Mantova
|Zapping, Claro TV+
|11:30
|Como vs Südtirol
|DIRECTV Sports, DGO
|13:45
|Cagliari vs Virtus
|DIRECTV Sports, DGO
|14:15
|Cremonese vs Palermo
|DAZN
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:15
|Platense vs San Lorenzo
|TyC Sports, ESPN Premium
|14:15
|Huracán vs Argentinos Juniors
|TyC Sports, TNT Sports
|16:30
|Rosario Central vs Deportivo Riestra
|TyC Sports, TNT Sports
|18:30
|Vélez Sarsfield vs Independiente
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Fluminense vs Fortaleza
|Fanatiz, Zapping
|14:00
|Ceará vs RB Bragantino
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|16:30
|Vitória vs Juventude
|Fanatiz, Premiere, Globoplay, Zapping
|16:30
|Sport Recife vs São Paulo
|Fanatiz, Premiere, TV Record, Globoplay
|19:00
|Corinthians vs Bahia
|Fanatiz, SporTV, Premiere, Globoplay
Partidos de hoy en Primera División Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Colo-Colo vs Universidad Católica
|max chile, TNT Sports Premium
|17:30
|O'Higgins vs Cobresal
Partidos de hoy en Primera A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|La Equidad vs Llaneros
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|17:15
|Rionegro Águilas vs Boyacá Chicó
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
|19:30
|Atlético Nacional vs Fortaleza
|RCN Nuestra Tele, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Mushuc Runa vs Aucas
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Universidad Católica vs Libertad
|Canal del Futbol, Zapping
|19:00
|Independiente del Valle vs Orense
|Canal del Futbol, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Sportivo Ameliano vs Sportivo Luqueño
|Tigo Sports Paraguay
|16:30
|Guaraní vs Cerro Porteño
|Tigo Sports Paraguay
Partidos de hoy en Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|11:00
|Juventud vs Miramar Misiones
|Disney+, VTV+
|13:30
|Liverpool vs Wanderers
|Disney+, VTV+
|16:00
|Nacional vs Progreso
|Disney+
Partidos de hoy en MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:30
|Charlotte vs Real Salt Lake
|MLS Season Pass
|18:30
|Inter Miami vs LA Galaxy
|MLS Season Pass
|18:30
|CF Montréal vs DC United
|MLS Season Pass
|18:30
|New England vs Los Angeles FC
|MLS Season Pass
|18:30
|New York RB vs Philadelphia Union
|MLS Season Pass
|18:30
|Orlando City SC vs Sporting KC
|MLS Season Pass
|18:30
|Toronto FC vs Columbus Crew
|MLS Season Pass
|19:30
|Minnesota United vs Seattle Sounders FC
|MLS Season Pass, Fox Sports1, fuboTV
|19:30
|Austin vs Dallas
|MLS Season Pass
|19:30
|Chicago Fire vs St. Louis City
|MLS Season Pass
|20:30
|Colorado Rapids vs Atlanta United
|MLS Season Pass
|21:30
|Portland Timbers vs Cincinnati
|MLS Season Pass
Partidos de hoy en Copa Paceña
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Blooming vs Bolívar
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:05
|Guadalajara vs Juárez
|fuboTV, Telemundo, UNIVERSO
|20:00
|Tigres UANL vs América
|Azteca 7, Fox Soccer Plus, fuboTV
|20:00
|Pachuca vs Tijuana
|FOX Mexico, ViX, Caliente TV
|20:00
|Cruz Azul vs Santos Laguna
|TUDN USA, Univision, Canal 5 Televisa
|22:10
|Toluca vs Pumas UNAM
|Zapping, Claro TV+
Horarios de acuerdo al territorio peruano.