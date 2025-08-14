0

Partidos de hoy, viernes 15 de agosto: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

Las ligas europeas regresan, además inicia una nueva fecha del Torneo Clausura. Revisa la programación completa de los partidos de hoy viernes 15 de agosto.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos de HOY viernes 15 de agosto
Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 15 de agosto, donde tenemos la vuelta de las ligas europeas, como la Premier, LaLiga y Ligue 1. Además, empieza la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con vibrantes partidos. También tenemos acción en Argentina.

U. Católica recibirá a Alianza Lima en Quito.

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2025

HorariosPartidosCanales
15:00Atlético Grau vs. Comerciantes UnidosL1 MAX
20:00Sport Boys vs. Deportivo GarcilasoGOLPERU

Partidos de hoy por LaLiga de España

HorariosPartidosCanales
12:00Girona vs. Rayo VallecanoDirecTV Sports
14:30Villarreal vs. Real OviedoESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
14:00Liverpool vs. BournemouthESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
13:30Aldosivi vs. BelgranoBet365, TNT Sports Argentina y MAX Argentina
17:00Instituto vs Unión Santa FeBet365 y ESPN
19:00Racing vs TigreESPN, Disney Plus y TNT Sports Argentina

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Stade Rennais vs. MarsellaDisney Plus

Partidos de hoy por el Campeonato Africano de Naciones

HorariosPartidosCanales
9:00Guinea vs. ArgeliaBet365
12:00Níger vs SudáfricaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

HoraPartidoCanal
9:30AVS vs Casa PiaSport TV1

Partidos de hoy por la Copa de Alemania

HorariosPartidosCanales
11:00Gütersloh vs. Union BerlínDisney Plus
11:00Sonnehof vs Bayer LeverkusenDisney Plus
11:00Saabrucken vs MagdeburgBet365
13:45Arminia Bielefeld vs Werder BremenDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa Italiana

HorariosPartidosCanales
11:00Empoli vs. ReggianaDSports
11:30Sassuolo vs CatanzaroDSports
13:45Lecce vs Juve StabiaDSports
14:15Genoa vs VicenzaDSports

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
14:00Unión Española vs. Deportes IquiqueMAX Chile y Bet365
19:00Unión La Calera vs. La SerenaMAX Chile y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
16:00Alianza vs. Once CaldasRCN Nuestra Tele y Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
19:00Delfín vs El NacionalCanal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
14:00Atl. Tembetary vs. 2 de MayoBet 365 y DirecTV Sports
16:30Recoleta vs General Caballero JLMBet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
18:00Boston River vs PeñarolGOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
17:00Universidad Central vs Yaracuyanos
19:30Anzoategui vs Estudiantes M.

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Puebla vs Atlético San LuisBet365 y TUDN USA
22:00Necaxa vs. LeónClaro Sports

