Partidos de hoy, viernes 15 de agosto: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 15 de agosto, donde tenemos la vuelta de las ligas europeas, como la Premier, LaLiga y Ligue 1. Además, empieza la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con vibrantes partidos. También tenemos acción en Argentina.

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2025

Horarios Partidos Canales 15:00 Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos L1 MAX 20:00 Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso GOLPERU

Partidos de hoy por LaLiga de España

Horarios Partidos Canales 12:00 Girona vs. Rayo Vallecano DirecTV Sports 14:30 Villarreal vs. Real Oviedo ESPN 4 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Hora Partido Canal 14:00 Liverpool vs. Bournemouth ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 13:30 Aldosivi vs. Belgrano Bet365, TNT Sports Argentina y MAX Argentina 17:00 Instituto vs Unión Santa Fe Bet365 y ESPN 19:00 Racing vs Tigre ESPN, Disney Plus y TNT Sports Argentina

Partidos de hoy por la Ligue 1

Hora Partido Canal 13:45 Stade Rennais vs. Marsella Disney Plus

Partidos de hoy por el Campeonato Africano de Naciones

Horarios Partidos Canales 9:00 Guinea vs. Argelia Bet365 12:00 Níger vs Sudáfrica Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Portugal

Hora Partido Canal 9:30 AVS vs Casa Pia Sport TV1

Partidos de hoy por la Copa de Alemania

Horarios Partidos Canales 11:00 Gütersloh vs. Union Berlín Disney Plus 11:00 Sonnehof vs Bayer Leverkusen Disney Plus 11:00 Saabrucken vs Magdeburg Bet365 13:45 Arminia Bielefeld vs Werder Bremen Disney Plus

Partidos de hoy por la Copa Italiana

Horarios Partidos Canales 11:00 Empoli vs. Reggiana DSports 11:30 Sassuolo vs Catanzaro DSports 13:45 Lecce vs Juve Stabia DSports 14:15 Genoa vs Vicenza DSports

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 14:00 Unión Española vs. Deportes Iquique MAX Chile y Bet365 19:00 Unión La Calera vs. La Serena MAX Chile y Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Hora Partido Canal 16:00 Alianza vs. Once Caldas RCN Nuestra Tele y Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga Pro

Hora Partido Canal 19:00 Delfín vs El Nacional Canal del Fútbol y Zapping

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 14:00 Atl. Tembetary vs. 2 de Mayo Bet 365 y DirecTV Sports 16:30 Recoleta vs General Caballero JLM Bet365 y DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Hora Partido Canal 18:00 Boston River vs Peñarol GOLTV y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 17:00 Universidad Central vs Yaracuyanos 19:30 Anzoategui vs Estudiantes M.

Partidos de hoy por la Liga MX