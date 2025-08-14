Partidos de hoy, viernes 15 de agosto: programación, horarios y dónde ver EN VIVO

Te presentamos la programación completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 15 de agosto, donde tenemos la vuelta de las ligas europeas, como la Premier, LaLiga y Ligue 1. Además, empieza la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 con vibrantes partidos. También tenemos acción en Argentina.
Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2025
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Atlético Grau vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
|20:00
|Sport Boys vs. Deportivo Garcilaso
|GOLPERU
Partidos de hoy por LaLiga de España
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Girona vs. Rayo Vallecano
|DirecTV Sports
|14:30
|Villarreal vs. Real Oviedo
|ESPN 4 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Liverpool vs. Bournemouth
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Aldosivi vs. Belgrano
|Bet365, TNT Sports Argentina y MAX Argentina
|17:00
|Instituto vs Unión Santa Fe
|Bet365 y ESPN
|19:00
|Racing vs Tigre
|ESPN, Disney Plus y TNT Sports Argentina
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Stade Rennais vs. Marsella
|Disney Plus
Partidos de hoy por el Campeonato Africano de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Guinea vs. Argelia
|Bet365
|12:00
|Níger vs Sudáfrica
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|9:30
|AVS vs Casa Pia
|Sport TV1
Partidos de hoy por la Copa de Alemania
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Gütersloh vs. Union Berlín
|Disney Plus
|11:00
|Sonnehof vs Bayer Leverkusen
|Disney Plus
|11:00
|Saabrucken vs Magdeburg
|Bet365
|13:45
|Arminia Bielefeld vs Werder Bremen
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa Italiana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Empoli vs. Reggiana
|DSports
|11:30
|Sassuolo vs Catanzaro
|DSports
|13:45
|Lecce vs Juve Stabia
|DSports
|14:15
|Genoa vs Vicenza
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Unión Española vs. Deportes Iquique
|MAX Chile y Bet365
|19:00
|Unión La Calera vs. La Serena
|MAX Chile y Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|16:00
|Alianza vs. Once Caldas
|RCN Nuestra Tele y Win + Futbol
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Delfín vs El Nacional
|Canal del Fútbol y Zapping
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atl. Tembetary vs. 2 de Mayo
|Bet 365 y DirecTV Sports
|16:30
|Recoleta vs General Caballero JLM
|Bet365 y DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Boston River vs Peñarol
|GOLTV y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Universidad Central vs Yaracuyanos
|19:30
|Anzoategui vs Estudiantes M.
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Puebla vs Atlético San Luis
|Bet365 y TUDN USA
|22:00
|Necaxa vs. León
|Claro Sports