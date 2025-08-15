0

¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca y qué canal transmite partido EN VIVO por LaLiga?

Horario confirmado y canal de transmisión del partido de Barcelona vs Mallorca por la primera fecha de LaLiga española 2025-26.

Sandra Morales
Barcelona visita a Mallorca en la primera fecha de LaLiga
Barcelona visita a Mallorca en la primera fecha de LaLiga | FOTO: LIBERO
Arranca una nueva temporada en LaLiga de España y Barcelona defenderá el título. El equipo de Hansi Flick viajó a la ciudad de Palma para medirse contra RCD Mallorca este sábado 16 de agosto a partir de las 12:30 p. m. hora de Perú, Ecuador y Colombia. Aquí te contamos qué canal lo pasa y dónde ver el partido en vivo.

¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca?

El partido se disputará desde las 12:30 p. m. hora de Perú y 7:30 p. m.

  • México: 11:30 a.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:30 p.m.
  • España: 7:30 p.m.

Barcelona vs Mallorca: canal de transmisión

El canal de transmisión del partido de Barcelona contra Mallorca estará a cargo de ESPN 2. Además, también podrás seguir el encuentro mediante la aplicación y plan premium de Disney+.

¿Dónde ver Barcelona vs Mallorca EN VIVO?

  • Argentina: Disney+, ESPN
  • Bolivia: Disney+, ESPN2
  • Chile: Disney+, ESPN2 Chile
  • Colombia: Disney+, ESPN2
  • Ecuador: Disney+, ESPN2
  • México: Sky+, Sky Sports
  • Panamá: Sky Sports Norte
  • Paraguay: Disney+, ESPN2
  • Perú: Disney+, ESPN2
  • España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
  • Uruguay: Disney+, ESPN2
  • USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN2, ESPN Deportes
  • Venezuela: Disney+, ESPN2

Barcelona contra Mallorca: alineaciones probables

  • RCD Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder; Asano, Pablo Torre y Muriqi.
  • FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.

Barcelona llega como campeón defensor, tras una pretemporada arrolladora con 20 goles en 4 partidos de preparación. El último amistoso goleó 5‑0 al Como en el Trofeo Joan Gamper. En cuanto a novedades en la plantilla blaugrana, Joan García será el portero titular tras la lesión del alemán Ter Stegen. Además, Marcus Rashford podría debutar si se concreta su inscripción a tiempo.

Por su parte, Mallorca ganó 4 de 6 partidos en pretemporada, aunque sufrió una dura derrota 4‑0 ante Lyon; sin embargo, al inicio del torneo viene sumergido en una situación interna. En los últimos días se revelaron algunas tensiones por decisiones técnicas que apartaron a jugadores como Cyle Larin y Pablo Maffeo.

¿Cómo está el historial entre Barcelona y Mallorca? Barcelona ha ganado 7 de los últimos 8 enfrentamientos ante Mallorca, con un promedio de 2.4 goles por partido en Son Moix.

