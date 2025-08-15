¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca y qué canal transmite partido EN VIVO por LaLiga?
Horario confirmado y canal de transmisión del partido de Barcelona vs Mallorca por la primera fecha de LaLiga española 2025-26.
Arranca una nueva temporada en LaLiga de España y Barcelona defenderá el título. El equipo de Hansi Flick viajó a la ciudad de Palma para medirse contra RCD Mallorca este sábado 16 de agosto a partir de las 12:30 p. m. hora de Perú, Ecuador y Colombia. Aquí te contamos qué canal lo pasa y dónde ver el partido en vivo.
PUEDES VER: Manchester City vs Wolves EN VIVO: horario, pronóstico y dónde ver partido por Premier League
¿A qué hora juega Barcelona vs Mallorca?
El partido se disputará desde las 12:30 p. m. hora de Perú y 7:30 p. m.
- México: 11:30 a.m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 1:30 p.m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 2:30 p.m.
- España: 7:30 p.m.
Barcelona vs Mallorca: canal de transmisión
El canal de transmisión del partido de Barcelona contra Mallorca estará a cargo de ESPN 2. Además, también podrás seguir el encuentro mediante la aplicación y plan premium de Disney+.
¿Dónde ver Barcelona vs Mallorca EN VIVO?
- Argentina: Disney+, ESPN
- Bolivia: Disney+, ESPN2
- Chile: Disney+, ESPN2 Chile
- Colombia: Disney+, ESPN2
- Ecuador: Disney+, ESPN2
- México: Sky+, Sky Sports
- Panamá: Sky Sports Norte
- Paraguay: Disney+, ESPN2
- Perú: Disney+, ESPN2
- España: Movistar+, M+ LALIGA TV, LaLiga TV Bar HD
- Uruguay: Disney+, ESPN2
- USA: ESPN+, fuboTV, ESPN App, ESPN2, ESPN Deportes
- Venezuela: Disney+, ESPN2
Barcelona contra Mallorca: alineaciones probables
- RCD Mallorca: Leo Román; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Mascarell, Morlanes, Darder; Asano, Pablo Torre y Muriqi.
- FC Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Araujo, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Ferran Torres.
Barcelona llega como campeón defensor, tras una pretemporada arrolladora con 20 goles en 4 partidos de preparación. El último amistoso goleó 5‑0 al Como en el Trofeo Joan Gamper. En cuanto a novedades en la plantilla blaugrana, Joan García será el portero titular tras la lesión del alemán Ter Stegen. Además, Marcus Rashford podría debutar si se concreta su inscripción a tiempo.
Por su parte, Mallorca ganó 4 de 6 partidos en pretemporada, aunque sufrió una dura derrota 4‑0 ante Lyon; sin embargo, al inicio del torneo viene sumergido en una situación interna. En los últimos días se revelaron algunas tensiones por decisiones técnicas que apartaron a jugadores como Cyle Larin y Pablo Maffeo.
¿Cómo está el historial entre Barcelona y Mallorca? Barcelona ha ganado 7 de los últimos 8 enfrentamientos ante Mallorca, con un promedio de 2.4 goles por partido en Son Moix.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90