Barcelona vs. Como EN VIVO por Trofeo Joan Gamper: horarios y dónde ver partido
Se viene el partido entre Barcelona y Como, este domingo 10 de agosto, por la edición 60 del Trofeo Joan Gamperm, que se realizará en el Estadi Johan Cruyff.
Barcelona se enfrenta a Como este domingo 10 de agosto, a partir de las 14:00 horas de Perú y 21:00 en España, desde el Estadi Johan Cruyff, por la edición 60 del Trofeo Joan Gamper. Este partido será el último examen del elenco catalán antes del inicio de LaLiga 2025-2026.
Barcelona vs. Como: previa del partido
Los azulgranas vienen de disputar tres amistosos durante una gira por Asia -todos fueron victorias- y ahora esperan cerrar su pretemporada con una victoria ante sus hinchas.
Cabe señalar que los dirigidos por Hansi Flick esperan llegar en forma al partido ante Real Mallorca, en condición de visita, este sábado 16 de agosto, en el comienzo de la competición oficial.Barcelona se alista para el inico de LaLiga 2025-2026.
Por su parte, el elenco italiano también se alista para el inicio de la temporada y en su último duelo de preparación se impuso por 3-2 al Real Betis. ¿Ahora podrá vencer a otro equipo español?
Barcelona vs. Como: horarios
- España: 21:00
- Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00
- Chile, Bolivia y Venezuela: 15:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- Perú, Colombia y Ecuador: 14:00
Barcelona vs. Como: dónde ver
El partido por el Trofeo Joan Gamper será transmitido para todo el mundo a través del canal oficial de YouTube del FC Barcelona. Además, puedes seguir todas las incidencias a través del minuto a minuto a través de Libero.pe.
Barcelona vs. Como: dónde juegan
El partido por el Trofeo Joan Gamper se disputará en el Estadi Johan Cruyff, recinto ubicado en la localidad de Joan Despí, en la provincia de Barcelona. Este recinto tiene capacidad 6,000 espectadores.
