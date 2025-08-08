¿A qué hora juega Barcelona vs Como y qué canal transmite el Trofeo Joan Gamper?

Barcelona vs. Calcio Como 1907 se verán las caras en un partido que promete despertar muchas emociones en los hinchas por una nueva edición del Trofeo Joan Gamper desde el Estadio Johan Cruyff, en España. Por ello, aquí te contamos el horario confirmado para que sigas todas las incidencias de este gran compromiso.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Como?

En esta nota te damos a conocer los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido de Barcelona vs. Como, válido por el Trofeo Joan Gamper:

México: 1.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 4.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 3.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 12.00 p. m.

Barcelona vs Como: Alineaciones probables

Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Gerard Martín, Balde; Gavi, De Jong, Dro Fernández; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Joan García; Koundé, Araújo, Gerard Martín, Balde; Gavi, De Jong, Dro Fernández; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski. Como 1907: Butez; Smolic, Kempf, Goldaniga, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Assane Diao, Caqueret, Jesús Rodríguez; y Cutrone.

¿Cómo viene Barcelona vs. Como 1907?

Barcelona llega con una goleada por 5-0 a Daegu FC de Corea del Sur en el Daegu Stadium, en un encuentro amistoso que fue el último encuentro de preparación por Asia y con miras al inicio de la temporada 2025-26. De esta manera, el cuadro blaugrana quedó listo para afrontar un nuevo desafío.

El elenco blaugrana se prepara con amistosos | Foto: Barcelona

Por su parte, Calcio Como 1907 venció 3-2 a Betis también en un encuentro amistoso, el cual terminó en un enfrentamiento entre jugadores. El elenco italiano, recién ascendido a la Serie A italiana, también se encuentra en su fase final de preparación, por lo que el choque contra el conjunto español genera expectativa en sus hinchas.