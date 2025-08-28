River Plate vs. Unión EN VIVO vía TyC Sports: hora y dónde ver partido por la Copa Argentina

Por los octavos de final de la Copa Argentina 2025, no puedes perderte el partido entre River Plate vs. Unión de Santa Fe EN VIVO desde el Estadio Malvinas Argentinas, este jueves 28 de agosto a las 19.15 horas de Lima y 21.15 de Buenos Aires. La transmisión del encuentro será mediante la señal de TyC Sports y a continuación te brindamos todos los detalles al respecto.

Los 'Millonarios' llegan de empatar 1-1 con Lanús por el Torneo Clausura de la Liga Profesional, mientras que en la Copa Libertadores enfrentarán dentro de unas semanas a Palmeiras en cuartos de final tras su victoria en penales sobre Libertad. Por su parte, Unión igualó en casa 1-1 con Huracán y marcha en la sexta casilla del Grupo A del campeonato doméstico.

¿Dónde ver River Plate vs. Unión EN VIVO?

La transmisión del partido entre River Plate vs. Unión por los octavos de final de la Copa Argentina será mediante la señal de TyC Sports para todo el territorio albiceleste. Asimismo, te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles aquí, en el diario Líbero.

¿A qué hora juega River Plate vs. Unión HOY?

Te brindamos los diferentes horarios según tu país de residencia:

México y Costa Rica: 18.15 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.15 horas

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 20.15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 21.15 horas

River Plate vs. Unión: alineaciones posibles del partido

River Plate : Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodriguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauricio Martínez, Mauro Pittón, Franco Fragapane; Cristian Tarragona, Marcelo Estigarribia.

River Plate: últimos partidos

Estos son los últimos cinco partidos de River Plate:

Unión 1-1 Huracán

Instituto 0-4 Unión

Argentinos Jrs. 1-0 Unión

Unión 0-0 Tigre

Boca Juniors 1-1 Unión

Unión: últimos partidos

Estos son los últimos cinco duelos de Unión:

Lanús 1-1 River Plate

River Plate 1-1 Libertad

River Plate 4-2 Godoy Cruz

Libertad 0-0 River Plate

Independiente 0-0 River Plate

¿En dónde juega River Plate vs. Unión EN VIVO?

El partido entre River Plate vs. Unión Santa Fe se llevará a cabo en el Estadio Malvinas Argentinas, ubicado en la ciudad capital de la provincia de Mendoza, en Argentina. El recinto deportivo, situado dentro del Parque General San Martín, tiene capacidad para albergar hasta 42.000 espectadores en sus tribunas.