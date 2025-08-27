- Hoy:
¿A qué hora juega River Plate vs. Unión y dónde ver el partido por la Copa Argentina?
Horarios y dónde ver EN VIVO el partido de River Plate contra Unión por los octavos de final de la Copa Argentina 2025 que se realizará en el Estadio Malvinas Argentinas.
River Plate se medirá contra Unión en el Estadio Malvinas Argentinas por los octavos de final de la Copa Argentina 2025. Este emocionante partido, que se realizará el jueves 28 de agosto y será dirigido por Andrés Gariano, promete cautivar a los amantes del buen fútbol.
¿Dónde ver River Plate vs Unión?
Este emocionante partido entre River vs. Unión por la Copa Argentina será televisado EN VIVO por TyC Sports (en el territorio argentino).
En qué canal transmite River vs. Unión
TyC Sports lo encuentras en los siguientes canales:
- Canales 22 (SD) y 101 de Cablevisión Digital, HD y Flow.
- Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV.
- Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro.
¿A qué hora juega River Plate vs. Unión?
- Argentina: 21:15 horas.
- Brasil: 21:15 horas
- Chile: 21:15 horas
- Colombia: 19:15 horas
- Ecuador: 19:15 horas
- México: 18:15 horas
- Perú: 19:15 horas.
- Paraguay: 21:15 horas
- Uruguay: 21:15 horas
- Venezuela: 20:15 horas
¿Cómo llega River Plate?
Fanáticos se dieron cita en Mendoza para recibir a River Plate. El 'Muñeco' Gallardo llega a la cita con la obligación de sumar los tres puntos para calmar con los cuestionamientos.
Si no hay contratiempos, Marcelo Gallardo pondrá su once estelar. El tridente Colidio-Driussi-Salas sumaría minutos en Las Malvinas Argentinas.
¿Cómo llega Unión?
Unión es un rival fuerte, que sabe disputar estos tipos de partidos. De la mano de Madelón se ubican en la quinta casilla del Grupo A, superando a Boca y Racing.
Es un rival intenso, que conoce sus limitaciones y pelea cada metro de la cancha. Buscará aprovechar la pelota detenida para llegar al arco de River. Además, del contragolpe.
