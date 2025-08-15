Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev EN VIVO: a qué hora y dónde ver la semifinal de Cincinnati
Alcaraz y Zverev se enfrentarán en Ohio por un lugar en la final. El español tiene una gran oportunidad para reafirmar su consistencia en el tenis de alto nivel.
El Masters 1000 de Cincinnati sigue ofreciendo tenis de alta calidad, y el enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev por las semifinales no será la excepción. Tras su derrota en el debut del Miami Open ante David Goffin, el murciano busca consolidar su buen momento, mientras que el alemán, de 28 años, promete un auténtico partidazo. El duelo se disputará el sábado 16 de agosto y podrá verse EN VIVO por ESPN; en España, será transmitido a través de Movistar+.
Así llegan Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev
A pesar de tener un calendario apretado, Carlos Alcaraz quiere conquistar un nuevo Masters 1000 en su carrera. Con un marcador de 6-3, 4-6 y 7-5 (en un partido que duró 2 horas y 17 minutos), el número dos del mundo superó al peligroso Andrey Rublev y alcanzó un nuevo récord: logró 12 clasificaciones a semifinales en torneos ATP Masters 1000.
"Se trata simplemente de aceptar el momento, aceptar que estoy jugando un tercer set, aceptar que será una batalla muy dura, y eso me encanta. Fueron condiciones extremas, pero me encanta jugar con esta energía. Estoy muy feliz de vivir este tipo de experiencias, así que me lo recuerdo en estos momentos", manifestó Alcaraz en Ohio.
Por su parte, Alexander Zverev no puso en riesgo su pase a la semifinal y terminó sin complicaciones con la racha del joven Ben Shelton. El número tres del mundo y campeón de Cincinnati en 2021 se llevó la victoria en cuartos de final con un contundente doble 6-2. El tenista de ascendencia rusa busca alcanzar su segunda final en este torneo. ¿Lo logrará? Veremos.
¿A qué hora juega Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev?
Según el calendario oficial del Masters 1000 de Cincinnati, Alcaraz y Zverev se enfrentarán el sábado 16 de agosto a las 16:00 horas de México (17:00 de Perú y 00:00 del domingo en España). A continuación, te dejamos los horarios del juego en el resto de América Latina, Estados Unidos y Europa.
- México: 16.00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú: 17.00 horas
- Bolivia, Chile, Venezuela: 18.00 horas
- Estados Unidos (Washington DC): 18.00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 20.00 horas
- Inglaterra: 23:00 horas
- Alemania, España, Francia, Italia: 00.00 horas
¿Dónde ver Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev EN VIVO?
El choque entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev por la semifinal del Masters 1000 de Cincinnati 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de las pantallas de ESPN y vía streaming por Disney+ en toda Latinoamérica. Asimismo, Movistar+ estará a cargo de la transmisión en España.
Carlos Alcaraz: partidos en Cincinnati 2025
- Carlos Alcaraz vs. Damir Džumhur (Bosnia) 6-1, 2-6, 6-3 | segunda ronda
- Carlos Alcaraz vs. Hamad Medjedovic (Serbia) 6-4, 6-4 | tercera ronda
- Carlos Alcaraz vs. Luca Nardi (Italia) 6-1, 6-4 | cuarta ronda
- Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev (Rusia) 6-3, 4-6, 7-5 | cuartos de final
Alexander Zverev: partidos en Cincinnati 2025
- Alexander Zverev vs. Nishesh Basavareddy (USA) 6-3, 6-3 | segunda ronda
- Alexander Zverev vs. Brandon Nakashima (USA) 6-4, 6-4 | tercera ronda
- Alexander Zverev vs. Karén Jachánov (Rusia) 7-5, 3-0 | cuarta ronda
- Alexander Zverev vs. Ben Shelton (USA) 6-2, 6-2 | cuartos de final
