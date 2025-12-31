0

Fórmula 1 2026: calendario de carreras de cada GP y pilotos confirmados

Tras la histórica temporada del británico Lando Norris en la Fórmula 1, crece la expectativa por lo que será la competencia en el 2026. Conoce toda la programación y detalles.

    Luego de una consagración de Lando Norris en el automovilismo, la Fórmula 1 ya dio a conocer el calendario de todas las carreras de GP. El 2026 promete ser más que entretenida que nunca con el ingreso de una nueva escudería. Aquí te contamos las fechas y los pilotos confirmados.

    Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas de cada GP

    Para la temporada 2026, la F1 mantiene a Australia como la sede inaugural para optimizar la logística por continentes. La gran novedad será el debut del GP de España en Madrid en septiembre y el adelanto del GP de Canadá a mayo. Estos ajustes buscan agrupar las carreras por cercanía geográfica y reducir el impacto ambiental de los viajes.

    • Australia | Melbourne: 8 de marzo
    • China | Shangai: 15 de marzo
    • Japón | Suzuka: 29 de marzo
    • Bahréin | Sakhir: 12 de abril
    • Arabia Saudita | Yedda: 19 de abril
    • Estados Unidos | Miami: 3 de mayo
    • Canadá | Montreal: 24 de mayo
    • Mónaco | Mónaco: 7 de junio
    • España | Barcelona: 14 de junio
    • Austria | Spielberg: 28 de junio
    • Reino Unido | Silverstone: 5 de julio
    • Bélgica | Spa-Francorchamps: 19 de julio
    • Hungría | Budapest: 26 de julio
    • Países Bajos | Zandvoort: 23 de agosto
    • Italia | Monza: 6 de septiembre
    • España | Madrid: 13 de septiembre
    • Azerbaiyán | Bakú: 26 de septiembre
    • Singapur | Singapur: 11 de octubre
    • Estados Unidos | Austin: 25 de octubre
    • México | Ciudad de México: 1 de noviembre
    • Brasil | San Pablo: 8 de noviembre
    • Estados Unidos | Las Vegas: 21 de noviembre
    • Qatar | Lusail: 29 de noviembre
    • Abu Dhabi | Yas Marina: 6 de diciembre
    Lando Norris fue el campeón mundial de la F1 2025

    Pilotos para la Fórmula 1 2026

    EscuderíaPilotoPiloto
    AudiNico HulkenbergGabriel Bortoleto
    AlpinePierre GaslyFranco Colapinto
    Red Bull RacingMax VerstappenIsack Hadjar
    Aston MartinLance StrollFernando Alonso
    FerrariCharles LeclercLewis Hamilton
    HaasOliver BearmanEsteban Ocon
    McLarenLando NorrisOscar Piastri
    MercedesKimi AntonelliGeorge Russell
    Racing BullsArvid LindbladLiam Lawson
    CadillacSergio PérezValtteri Bottas
    WilliamsAlex AlbonCarlos Sainz

