Fórmula 1 2026: calendario de carreras de cada GP y pilotos confirmados
Tras la histórica temporada del británico Lando Norris en la Fórmula 1, crece la expectativa por lo que será la competencia en el 2026. Conoce toda la programación y detalles.
Luego de una consagración de Lando Norris en el automovilismo, la Fórmula 1 ya dio a conocer el calendario de todas las carreras de GP. El 2026 promete ser más que entretenida que nunca con el ingreso de una nueva escudería. Aquí te contamos las fechas y los pilotos confirmados.
Calendario de la Fórmula 1 2026: fechas de cada GP
Para la temporada 2026, la F1 mantiene a Australia como la sede inaugural para optimizar la logística por continentes. La gran novedad será el debut del GP de España en Madrid en septiembre y el adelanto del GP de Canadá a mayo. Estos ajustes buscan agrupar las carreras por cercanía geográfica y reducir el impacto ambiental de los viajes.
- Australia | Melbourne: 8 de marzo
- China | Shangai: 15 de marzo
- Japón | Suzuka: 29 de marzo
- Bahréin | Sakhir: 12 de abril
- Arabia Saudita | Yedda: 19 de abril
- Estados Unidos | Miami: 3 de mayo
- Canadá | Montreal: 24 de mayo
- Mónaco | Mónaco: 7 de junio
- España | Barcelona: 14 de junio
- Austria | Spielberg: 28 de junio
- Reino Unido | Silverstone: 5 de julio
- Bélgica | Spa-Francorchamps: 19 de julio
- Hungría | Budapest: 26 de julio
- Países Bajos | Zandvoort: 23 de agosto
- Italia | Monza: 6 de septiembre
- España | Madrid: 13 de septiembre
- Azerbaiyán | Bakú: 26 de septiembre
- Singapur | Singapur: 11 de octubre
- Estados Unidos | Austin: 25 de octubre
- México | Ciudad de México: 1 de noviembre
- Brasil | San Pablo: 8 de noviembre
- Estados Unidos | Las Vegas: 21 de noviembre
- Qatar | Lusail: 29 de noviembre
- Abu Dhabi | Yas Marina: 6 de diciembre
Lando Norris fue el campeón mundial de la F1 2025
Pilotos para la Fórmula 1 2026
|Escudería
|Piloto
|Piloto
|Audi
|Nico Hulkenberg
|Gabriel Bortoleto
|Alpine
|Pierre Gasly
|Franco Colapinto
|Red Bull Racing
|Max Verstappen
|Isack Hadjar
|Aston Martin
|Lance Stroll
|Fernando Alonso
|Ferrari
|Charles Leclerc
|Lewis Hamilton
|Haas
|Oliver Bearman
|Esteban Ocon
|McLaren
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|Mercedes
|Kimi Antonelli
|George Russell
|Racing Bulls
|Arvid Lindblad
|Liam Lawson
|Cadillac
|Sergio Pérez
|Valtteri Bottas
|Williams
|Alex Albon
|Carlos Sainz
