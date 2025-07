Acumulado Liga 1: Tabla actualizada con los resultados de la fecha 2 del Clausura

La fecha 2 del Torneo Clausura tendrá importantes partidos, como el Sporting Cristal vs Sport Boys, Cienciano vs Universitario y Alianza Lima vs Alianza Atlético. Para ello, acá te dejamos la programación y también cómo marchan las posiciones de la Liga 1. Recordemos que a partir de ahora serán dos tablas: Clausura y Acumulado 2025. Esta última define los clasificados a torneos internacionales y los descensos.

Tabla Acumulada Liga1 2025

Así va la clasificación el Acumulado tras los resultados de la segunda fecha del Clausura.

Club PJ DF Puntos 1. Universitario 19 +28 42 2. Cusco FC 19 +16 37 3. Alianza Lima 19 +10 37 4. Sporting Cristal 19 +10 35 5. Alianza Atlético 19 +10 35 6. Melgar 19 +9 34 7. Sport Huancayo 19 +2 31 8. Deportivo Garcilaso 19 +12 30 9. ADT 19 -5 27 10. Atlético Grau 19 0 25 11. Cienciano 19 -+3 23 12. Los Chankas 19 -4 22 13. Juan Pablo II 19 -5 22 14. Sport Boys 19 -5 20 15. UTC 19 -17 19 16. Binacional 18 -13 18 17. Ayacucho FC 19 -14 15 18. Comerciantes Unidos 19 -18 11 19. Alianza Universidad 19 -20 11

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Club PJ DF Puntos 1. Sporting Cristal 1 +3 3 2. Juan Pablo II 1 +3 3 3. Deportivo Garcilaso 1 +3 3 4. Universitario 1 +2 3 5. Cusco 1 +2 3 6. Atlético Grau 1 +1 3 7. Melgar 1 +1 3 8. ADT 1 +1 3 9. Alianza Atlético 1 0 1 10. Sport Huancayo 1 0 1 11. Binacional 0 0 0 12. Ayacucho FC 1 -1 0 13. UTC 1 -1 0 14. Cienciano 1 -1 0 15. Comerciantes Unidos 1 -2 0 16. Alianza Lima 1 -2 0 17. Alianza Universidad 1 -3 0 18. Los Chankas 1 -3 0 19. Sport Boys 1 -3 0

Partidos y resultados de la fecha 2 de Torneo Clausura

HORA PARTIDOS FECHA CANAL 3:00 p. m. Sport Huancayo vs Juan Pablo II VIERNES 25 L1 MAX 6:00 p. m. Binacional vs UTC VIERNES 25 L1 MAX 1:00 p.m. Alianza UDH vs Ayacucho VIERNES 25 L1 MAX 3:15 p. m. Atlético Grau vs ADT SUSPENDIDO L1 MAX 3:30 p. m. Sport Boys vs Sporting SÁBADO 26 GOLPERÚ 6:30 p. m. Cienciano vs Universitario SÁBADO 26 L1 MAX 1:00 p. m. Melgar vs Cusco FC SÁBADO 26 L1 MAX 3:15 p. m. Comerciantes Unidos vs Dep. Garcilaso DOMINGO 27 L1 MAX 6:00 p. m. Alianza Lima vs Alianza Atlético DOMINGO 27 L1 MAX

Descansa: Los Chankas.