The Lord of the Rings: Gollum presenta su primer trailer y más detalles del juego

El día de hoy, un teaser agarró por sorpresa a todo el mundo. Se trata del primer vistazo oficial a lo que será el juego The Lord of the Rings: Gollum, el cual está siendo desarrollado por Daedalic Entertainment, y que nos pondrá en el papel de Gollum, uno de los personajes más icónicos de la saga.

Los desarrolladores del juego, brindaron una entrevista completa el medio IGN donde comentaron que, el juego saldrá en algún punto del 2021 para las consolas de la próxima generación. Además, señalaron que el juego estará centrado en el sigilo y la infiltración.

Según el jefe de diseño del videojuego, Martin Wilkes, el juego ofrecerá una mezcla en las mecánicas que estarán basadas en el sigilo y el parkour. Por otro lado, se dio a entender que en este juego Gollum no podrá coger ningún arma para defenderse. A pesar de esto, si podrá coger objetos de sus alrededores para luego arrojarlos a los enemigos.

La historia del juego

La gente de Daedalic aseguró lo siguiente sobre el juego:

"La historia arranca en paralelo al primer libro cuando Frodo sigue en la Comarca y no sabe nada. Gollum, en ese momento, se aventura a Mordor con el objetivo de encontrar a Bilbo Bolson y el Anillo. Para su mala suerte, es atrapado por los sirvientes de Sauron y aquí es donde comienza nuestra historia"

Además, añadieron que el objetivo de Gollum es el de escapar de sus captores pero que, con el paso del tiempo, la personalidad de Sméagol va causando problemas y distracciones en el camino que abrirán nuevos objetivos en el camino.

Finalmente, aclararon que el jugador tendrá la posibilidad de tomar decisiones tanto como Gollum y Sméagol. El juego todavía no tiene una fecha de lanzamiento oficial y podrá ser jugado en Playstation 5 y Xbox Series X.

Fuente: Meristation