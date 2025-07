Canal confirmado de Gremio vs Alianza Lima por partido de vuelta de Copa Sudamericana 2025

No falta mucho para vivir el emocionante partido entre Gremio vs Alianza Lima por la vuelta de los Playoffs de la Copa Sudamericana 2025. El marcador de ida quedó 2-0 a favor de los blanquiazules, por lo que millones de hinchas estarán a la expectativa de lo que ocurra en el Arena do Gremio de Porto Alegre, Brasil. Acá te damos a conocer el canal oficial para vivir la transmisión al máximo en estos 90 minutos.

¿Dónde ver Gremio vs Alianza Lima?

El partido de Copa Sudamericana entre Gremio vs Alianza Lima por la vuelta de los Playoffs se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming por Disney Plus para verlo por SmarTV, PC y teléfono móvil.

Gremio anuncia su partido ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Canales de transmisión de Gremio vs Alianza Lima

Argentina, Chile: Disney+ Premium, ESPN 2

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay: Disney+ Premium, ESPN

Brasil: Paramount+

México: Disney+ Premium

España: LaLiga+

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports

Venezuela: Disney+ Premium, inter, ESPN

¿Cómo llega Alianza Lima y Gremio?

Alianza Lima llega de una derrota de 2-0 ante Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 Perú. El cuadro blanquiazul fue con un equipo alterno a este choque sobre los más de 3399 m.s.n.m., por lo que pone todos sus esfuerzos en lograr un importante resultado ante Gremio en el Arena do Gremio de Porto Alegre.

En el caso de Gremio, encadenó su tercer partido oficial sin conocer de victorias en la temporada: derrota de 4-1 ante Cruzeiro, caída de 2-0 ante Alianza Lima y empate de 1-1 contra Vasco da Gama. Ante ello, espera tener a su equipo en óptimas condiciones para conseguir la anhelada remontada ante los blanquiazules en casa.