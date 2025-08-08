¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional y dónde ver el clásico uruguayo?

Peñarol vs Nacional se enfrentarán en una edición más del clásico uruguayo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2025, este sábado 9 de agosto desde la 1:00 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El partido se disputará en el Estadio Campeón del Siglo y será transmitido por la señal de GolTV Latinoamérica y Disney+ Premium. Sigue aquí cómo ver el duelo EN VIVO ONLINE.

¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional?

Te damos a conocer los distintos horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido entre Peñarol vs Nacional, válido por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga AUF Uruguaya."

Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 2.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 3.00 p. m.

Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 1.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Nacional ganó 5 a 2 a Montevideo City en la jornada anterior del Torneo Clausura.

¿Qué canal transmite Peñarol vs Nacional EN VIVO?

La transmisión oficial del partido entre Peñarol y Nacional estará a cargo de GolTV Latinoamérica, señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable. Es importante revisar con tu operador para no perderte el duelo.

¿Dónde ver el partido Peñarol vs Nacional por Liga AUF Uruguaya?

Te compartimos los canales donde puedes ver el Peñarol vs Nacional, según tu país:

Argentina: Disney + / GolTV Latinoamérica

Bolivia: Disney + / GolTV Latinoamérica

Chile:Disney + / GolTV Latinoamérica

Brasil: Disney +

Colombia: Disney + / GolTV Latinoamérica

Costa Rica: Disney+ / GolTV Latinoamérica

República Dominicana: Disney + / GolTV Latinoamérica

Ecuador: Disney + / GolTV Latinoamérica

México: Disney + / GolTV Latinoamérica

Perú: Disney + / GolTV Latinoamérica

Puerto Rico: Fanatiz USA

Uruguay: Disney + / GolTV Latinoamérica

Peñarol venció 2 a 1 a Progreso en su último duelo por la liga uruguay.

Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura 2025

Ambos equipos llegan con el ánimo bien arriba tras haber ganado en la fecha anterior, y ahora buscarán seguir sumando de a tres en una nueva jornada del torneo.

Peñarol se impuso 2-1 frente a Progreso en un partido ajustado, mientras que Nacional viene de una goleada 5-2 sobre MC Torque, resultado que dejó buenas sensaciones.

En los últimos enfrentamientos entre ambos, el conjunto visitante logró apenas una victoria, mientras que los otros cuatro partidos terminaron en empate. El último clásico fue el 6 de julio, en la final del Torneo Intermedio 2025, y terminó igualado sin goles.

En cuanto a la tabla, Peñarol se ubica en la cuarta posición con 3 puntos (producto de un triunfo), y Nacional, pese a haber ganado también, aparece en el décimo puesto sin unidades, un dato que llama la atención.