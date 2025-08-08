- Hoy:
- Partidos de hoy
- Perú vs Colombia vóley
- Tabla Acumulada
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Motorola
¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional y dónde ver el clásico uruguayo?
Peñarol vs Nacional se verán las caras este sábado 9 de agosto desde el Estadio Campeón del Siglo. Repasa horarios y dónde ver el clásico uruguayo.
Peñarol vs Nacional se enfrentarán en una edición más del clásico uruguayo correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2025, este sábado 9 de agosto desde la 1:00 p. m. en el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. El partido se disputará en el Estadio Campeón del Siglo y será transmitido por la señal de GolTV Latinoamérica y Disney+ Premium. Sigue aquí cómo ver el duelo EN VIVO ONLINE.
¿A qué hora juega Peñarol vs Nacional?
Te damos a conocer los distintos horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido entre Peñarol vs Nacional, válido por la segunda fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga AUF Uruguaya."
- Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 2.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.00 p. m.
- México: 12.00 p. m.
- Estados Unidos - Costa Este (Nueva York, Washington, Miami): 3.00 p. m.
- Estados Unidos - Costa Oeste (Los Ángeles): 1.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Qué canal transmite Peñarol vs Nacional EN VIVO?
La transmisión oficial del partido entre Peñarol y Nacional estará a cargo de GolTV Latinoamérica, señal que puedes encontrar en los principales servicios de televisión por cable. Es importante revisar con tu operador para no perderte el duelo.
¿Dónde ver el partido Peñarol vs Nacional por Liga AUF Uruguaya?
Te compartimos los canales donde puedes ver el Peñarol vs Nacional, según tu país:
- Argentina: Disney + / GolTV Latinoamérica
- Bolivia: Disney + / GolTV Latinoamérica
- Chile:Disney + / GolTV Latinoamérica
- Brasil: Disney +
- Colombia: Disney + / GolTV Latinoamérica
- Costa Rica: Disney+ / GolTV Latinoamérica
- República Dominicana: Disney + / GolTV Latinoamérica
- Ecuador: Disney + / GolTV Latinoamérica
- México: Disney + / GolTV Latinoamérica
- Perú: Disney + / GolTV Latinoamérica
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Uruguay: Disney + / GolTV Latinoamérica
Peñarol vs Nacional por el Torneo Clausura 2025
Ambos equipos llegan con el ánimo bien arriba tras haber ganado en la fecha anterior, y ahora buscarán seguir sumando de a tres en una nueva jornada del torneo.
Peñarol se impuso 2-1 frente a Progreso en un partido ajustado, mientras que Nacional viene de una goleada 5-2 sobre MC Torque, resultado que dejó buenas sensaciones.
En los últimos enfrentamientos entre ambos, el conjunto visitante logró apenas una victoria, mientras que los otros cuatro partidos terminaron en empate. El último clásico fue el 6 de julio, en la final del Torneo Intermedio 2025, y terminó igualado sin goles.
En cuanto a la tabla, Peñarol se ubica en la cuarta posición con 3 puntos (producto de un triunfo), y Nacional, pese a haber ganado también, aparece en el décimo puesto sin unidades, un dato que llama la atención.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90