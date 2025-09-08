Recientemente, se confirmó que, desde el 1 de octubre de este año, se incrementarán los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés), anteriormente popularmente conocido como cupones de alimentos en Estados Unidos.

Estos nuevos montos máximos fueron oficialmente expuestos y representan, desde ya, una gran mejor en el apoyo alimentario para sus beneficiarios en el país americano. En esta nota, todos los detalles.

Nuevos montos en los cupones de alimentos SNAP, a partir de esta fecha en EE. UU.

SNAP se encarga de proporcionar un respaldo financiero a varias familias de bajos ingresos para la adquisición de alimentos a través de una tarjeta de transferencia de beneficios electrónicos (EBT) en la nación americana. Esta solicitada tarjeta opera como un medio de pago similar a una tarjeta de débito, permitiendo la compra de productos alimenticios en establecimientos autorizados.

Es importante saber que, el monto asignado mensualmente varía por sus diversos factores, incluyendo el tamaño del hogar, los ingresos brutos y netos, así como los requisitos laborales y otros criterios específicos. Las asignaciones máximas que pueden recibir las familias elegibles se actualizan anualmente al finalizar el año fiscal, que se cumplen el 30 de septiembre, y entran en vigor el 1 de octubre.

Ahora, mediante información de 'As' y otros medios, se conoció que USDA anunció un incremento en las asignaciones máximas para los 48 estados continentales y el Distrito de Columbia, así como para Alaska y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. No obstante, en Hawái y Guam se registrarán reducciones en los montos.

Cabe precisar que, para una familia de cuatro en los 48 estados contiguos y el Distrito de Columbia, la asignación máxima será de 994 dólares. En Alaska, las asignaciones oscilarán entre 1,285 y 1,995 dólares, mientras que en Hawái se reducirá a 1,723 dólares, en Guam a 1,689 dólares y en las Islas Vírgenes a 1,278 dólares.

De igual manera, se resaltó que el beneficio mínimo para los 48 estados y el Distrito de Columbia se establecerá en 24 dólares. En Alaska, el pago mínimo mensual variará entre 31 y 48 dólares, mientras que en Hawái se mantendrá en 41 dólares.

Montos máximos del SNAP para los 48 estados contiguos de EE. UU. y distrito de Columbia

A continuación, los montos máximos confirmados del SNAP para los 48 estados contiguos de Estados Unidos y Distrito de Columbia, esto a partir del 1 de octubre, y con información de 'As':