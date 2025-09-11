Partidos de hoy, viernes 12 de setiembre EN VIVO GRATIS: programación, resultados y dónde ver

No te pierdas la agenda deportiva con los partidos de hoy, viernes 12 de setiembre. Atrás quedó la fecha FIFA y comienzan a reiniciarse diferentes campeonatos locales alrededor del mundo. Se reinicia la Liga 1, además tendremos acción en competiciones de España, Alemania, Francia y Argentina.
Partidos de hoy por Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|UTC vs. Ayacucho FC
|L1 MAX
|15:15
|Sport Huancayo vs. Los Chankas
|L1 MAX
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Sevilla vs. Elche
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy por Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:45
|Olympique Marsella vs. Lorient
|ESPN 2, Disney+
Partidos de hoy por Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt
|ESPN 4, Disney+
Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:25
|Al Ettifaq vs. Al Ahli
|-
|10:35
|Al Shabab vs. Al Hazem
|-
|13:00
|Al Ittihad vs. Al Fateh
|-
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:30
|Deportivo Riestra vs. Central Córdoba
|TyC, TNT Sports
|17:00
|Huracán vs. Vélez Sarsfield
|TNT Sports
|17:00
|Racing vs. San Lorenzo
|TyC, ESPN Premium
|19:15
|Lanús vs. Independiente Rivadavia
|TNT Sports
|19:15
|Newell's Old Boys vs. Atlético Tucumán
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Coquimbo vs. Ñublense
|TNT Sports
|18:30
|Unión La Calera vs. Everton
|TNT Sports
Partidos de hoy por Liga BetPlay (Colombia)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:30
|Junior vs. La Equidad
|Win Sports, Win Sports+
Partidos de hoy por Liga Pro (Ecuador)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|19:00
|Libertad vs. LDU Quito
|Canal del Fútbol
Partidos de hoy por Copa de Primera (Paraguay)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Atlético Tembetary vs. Sportivo Ameliano
|Tigo Sports
|17:00
|2 de Mayo vs. Guaraní
|Tigo Sports
Partidos de hoy por Liga FUTVE
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Yaracuyanos vs. Anzoátegui FC
|Liga FUTVE (YT)
|18:30
|Metropolitanos vs. Estudiantes de Mérida
|Liga FUTVE (YT)
Partidos de hoy por Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Necaxa vs. Juárez
|Claro Sports
|22:00
|Mazatlán vs. Pumas UNAM
|Azteca 7
Partidos de hoy por Primeira Liga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:15
|Alverva vs. Tondela
|GOLTV
|14:15
|Benfica vs. Santa Clara
|Sport TV1
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.