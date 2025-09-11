0

Partidos de hoy, viernes 12 de setiembre EN VIVO GRATIS: programación, resultados y dónde ver

Repasa la agenda deportiva con los partidos de hoy, viernes 12 de setiembre. Vuelve la acción de la Liga 1 y también de diferentes campeonatos a nivel internacional.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, viernes 12 de setiembre
Partidos de hoy, viernes 12 de setiembre | Composición: Líbero
No te pierdas la agenda deportiva con los partidos de hoy, viernes 12 de setiembre. Atrás quedó la fecha FIFA y comienzan a reiniciarse diferentes campeonatos locales alrededor del mundo. Se reinicia la Liga 1, además tendremos acción en competiciones de España, Alemania, Francia y Argentina.

Partidos de hoy por Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00UTC vs. Ayacucho FCL1 MAX
15:15Sport Huancayo vs. Los ChankasL1 MAX

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
14:00Sevilla vs. ElcheESPN, Disney+

Partidos de hoy por Ligue 1

HorariosPartidosCanales
13:45Olympique Marsella vs. LorientESPN 2, Disney+

Partidos de hoy por Bundesliga

HorariosPartidosCanales
13:30Bayer Leverkusen vs. Eintracht FrankfurtESPN 4, Disney+

Partidos de hoy por Liga Profesional Saudí

HorariosPartidosCanales
10:25Al Ettifaq vs. Al Ahli-
10:35Al Shabab vs. Al Hazem-
13:00Al Ittihad vs. Al Fateh-

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
12:30Deportivo Riestra vs. Central CórdobaTyC, TNT Sports
17:00Huracán vs. Vélez SarsfieldTNT Sports
17:00Racing vs. San LorenzoTyC, ESPN Premium
19:15Lanús vs. Independiente RivadaviaTNT Sports
19:15Newell's Old Boys vs. Atlético TucumánTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy por Liga de Primera (Chile)

HorariosPartidosCanales
16:00Coquimbo vs. ÑublenseTNT Sports
18:30Unión La Calera vs. EvertonTNT Sports

Partidos de hoy por Liga BetPlay (Colombia)

HorariosPartidosCanales
19:30Junior vs. La EquidadWin Sports, Win Sports+

Partidos de hoy por Liga Pro (Ecuador)

HorariosPartidosCanales
19:00Libertad vs. LDU QuitoCanal del Fútbol

Partidos de hoy por Copa de Primera (Paraguay)

HorariosPartidosCanales
11:00Atlético Tembetary vs. Sportivo AmelianoTigo Sports
17:002 de Mayo vs. GuaraníTigo Sports

Partidos de hoy por Liga FUTVE

HorariosPartidosCanales
16:00Yaracuyanos vs. Anzoátegui FCLiga FUTVE (YT)
18:30Metropolitanos vs. Estudiantes de MéridaLiga FUTVE (YT)

Partidos de hoy por Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Necaxa vs. JuárezClaro Sports
22:00Mazatlán vs. Pumas UNAMAzteca 7

Partidos de hoy por Primeira Liga

HorariosPartidosCanales
14:15Alverva vs. TondelaGOLTV
14:15 Benfica vs. Santa ClaraSport TV1

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

