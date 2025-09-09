Campeón peruano confirmó renuncia por motivos de fuerza mayor en pleno Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 entró en receso por la fecha FIFA, dejando en expectativa el desarrollo del campeonato donde los diferentes equipos luchan por sus respectivos objetivos, tanto en la parte superior como en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Para sorpresa de los hinchas, un club confirmó la renuncia de una pieza clave.

Como era de esperarse, la noticia generó diversas reacciones en los hinchas, quienes esperan que la institución pueda alcanzar las metas trazadas. A través de las redes sociales se difundió esta repentina salida donde un comunicado dio mayores detalles de esta decisión.

Club de la Liga 1 confirmó una renuncia por motivos de fuerza mayor

“El señor Adrián Alcocer ha presentado su renuncia formal al cargo de Administrador Provisional del Club Sport Boys Association por motivos de fuerza mayor. Bajo su gestión se logró reordenar la economía del club, mejorar la gestión y fortalecer la institucionalidad del club. Esto permitió el ingreso de nuevos sponsors y que Boys sea una institución a la cual futbolistas como empresas desean ingresar”, indicó la institución rosada en su misiva.

Como se recuerda, Sport Boys fue campeón de la Primera División del fútbol peruano años atrás, logrando entrar en la historia del balompié nacional con el pasar del tiempo por sus logros, juegos y tradición. Actualmente no atraviesa por un buen momento en la tabla de posiciones, generando preocupación en los aficionados.

“Conforme a lo dispuesto en la normativa vigente, específicamente en la Ley Nº 32113, corresponde a la SUNAT llevar a cabo la convocatoria de un nuevo procedimiento destinado a la designación del próximo Administrador Provisional”, indica en otra parte del comunicado.

Próximo partido de Sport Boys en el Torneo Clausura 2025

Luego de perder ante Los Chancas, el club Sport Boys enfrentará a Comerciantes Unidos por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Miguel Grau, este sábado 13 de septiembre.